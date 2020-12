Facebook invierà notifiche agli utenti che amano, condividono o commentano i post inerenti al Covid-19 che violano i termini di servizio dell’azienda, così recita un rapporto di Fast Company. In pratica se un utente interagisce con un post che viene successivamente rimosso, Facebook invierà una notifica all’utente dicendogli che il post è stato rimosso.

Se l’utente fa clic sulla notifica, verrà indirizzato a una pagina di destinazione con uno screenshot del post e una breve spiegazione del motivo per cui è stato rimosso. La pagina di destinazione conterrà anche collegamenti a risorse e azioni educative Covid-19, come smettere di seguire il gruppo che l’ha pubblicata.

Questa è un’espansione dei precedenti tentativi di Facebook di combattere la disinformazione . Prima di questo, la società mostrava un banner nel feed delle notizie, esortando gli utenti che avevano interagito con contenuti che erano stati rimossi, ad “Aiutare amici e familiari a evitare false informazioni su Covid-19”.

Ma gli utenti erano spesso confusi da ciò a cui si riferiva il banner, ha riferito a Fast Company un product manager di Facebook. La speranza è che il nuovo approccio sia più diretto del banner, evitando comunque di rimproverare gli utenti o di riesaminarli alla disinformazione.

Covid-19, Facebook in ritardo nella lotta contro la disinformazione

L’approccio modificato di Facebook sta arrivando dopo un anno dall’inizio della pandemia. Le notifiche non sfatano le rivendicazioni nei post rimossi. Inoltre, non si applicano ai post su cui in seguito vengono applicate etichette di verifica dei fatti. Ciò significa che la disinformazione meno pericolosa ha ancora la possibilità di diffondersi.

Facebook ha agito un po’ in ritardo sulla disinformazione che l’azienda non considera pericolosa. Sebbene le teorie del complotto sui vaccini Covid-19 si siano diffuse per mesi, Facebook ha iniziato a rimuovere la disinformazione del vaccino solo a dicembre. La domanda ora è: non sarà troppo tardi?

Foto di user5391341 da Freepik