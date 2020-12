La JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) conferma il successo per la raccolta dei campioni sull’asteroide Ryugu da parte della sonda spaziale Hayabusa 2. L’agenzia inoltre rende noto che il gas presente nella capsula di rientro è prodotto dal materiale raccolto. Si tratta quindi del primo campione allo stato gassoso proveniente dallo spazio profondo mai portato sulla Terra.

A comunicare il successo della missione è stata la stessa agenzia spaziale giapponese con i suoi tweet del 14 dicembre. Nel post della JAXA si legge infatti “il contenitore dei campioni della capsula è stato aperto, e possiamo confermare che contiene al suo interno grani neri che pensiamo siano di Ryugu”.

A large number of particles are confirmed to be in “sample chamber A” inside the collected capsule (~11:10 JST on 12/15). This is thought to be the sample from the first touchdown on Ryugu. The photo looks brown, but our team says “black”! The sample return is a great success! pic.twitter.com/34vIx17zOX

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 15, 2020