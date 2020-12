Il MIT rivela che il metodo quantistico può costruire migliori orologi atomici

I ricercatori del MIT hanno progettato un metodo che potrebbe aiutare a costruire l’orologio atomico più preciso fino ad oggi. Il loro approccio potrebbe aiutare gli scienziati a esplorare questioni come l’effetto della gravità sul passare del tempo e se il tempo cambia con l’invecchiamento dell’universo. Orologi atomici più accurati sarebbero anche abbastanza sensibili da rilevare la materia oscura e le onde gravitazionali.

I ricercatori hanno utilizzato un metodo diverso. Invece di misurare atomi che oscillano casualmente, il loro progetto è incentrato su atomi in entanglement quantistico. Gli atomi sono correlati in un modo che è “impossibile secondo le leggi della fisica classica“.

La fisica quantistica e la scoperta del MIT

Il team ha impigliato circa 350 atomi di itterbio. Gli atomi dell’elemento delle terre rare oscillano alla stessa frequenza della luce visibile, o 100.000 volte più spesso al secondo del cesio, l’elemento utilizzato in altri orologi atomici. Se gli scienziati sono in grado di tracciare con precisione quelle oscillazioni, “possono usare gli atomi per distinguere intervalli di tempo sempre più piccoli”, secondo quanto descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Nature.

Se gli orologi atomici più avanzati fossero stati adattati per utilizzare questo metodo e esistessero dall’inizio dell’universo (circa 14 miliardi di anni fa), i ricercatori ritengono che sarebbero stati precisi entro meno di un decimo di secondo. Gli orologi atomici più avanzati sarebbero spenti di circa mezzo secondo nello stesso lasso di tempo con le loro attuali configurazioni.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay