Un diario nascosto da tempo di un ufficiale dell’intelligence americana ha riacceso il dibattito sul caso Roswell, ovvero il famigerato incidente UFO nel New Mexico, avvenuto più di 70 anni fa. Quando un oggetto misterioso si schiantò nel deserto vicino al Roswell Army Air Field (RAAF) nel luglio 1947, il maggiore Jesse Marcel, un ufficiale dell’intelligence della RAAF, fu inviato per sorvegliare la raccolta del relitto.

Un addetto stampa della RAAF aveva rilasciato una dichiarazione l’8 luglio descrivendo “la caduta e il recupero di ‘un disco volante’“, che molti hanno interpretato come prova del contatto con extraterrestri. Tuttavia, il giorno successivo, un altro ufficiale dell’esercito riferì ai giornalisti che gli ufficiali della RAAF avevano recuperato un pallone meteorologico, non un disco volante. Le fotografie dei giornali mostravano pezzi di quello che sembrava essere un pallone meteorologico ad alta quota fatto a pezzi da un riflettore radar. Ma nei decenni successivi, molti hanno speculato sul rapporto iniziale dei militari sul “disco volante”, chiedendosi se il relitto fosse più insolito di quanto le fotografie suggerissero.

Recentemente, la famiglia di Marcel ha rivelato che all’epoca l’agente aveva un diario che potrebbe contenere indizi sull’incidente, avviando una nuova indagine su History Channel “Roswell: The First Witness“, parte della serie “History’s Greatest Mysteries“.

“Il governo ha affermato di aver recuperato un UFO – aveva un comunicato stampa a riguardo“, ha dichiarato Ben Smith, un ex agente della CIA e investigatore principale del programma.

Le ricerche, oggi

Il programma rivisita il sito dell’incidente a Roswell, incorporando indagini e mappature aeree e utilizzando immagini multispettrali per rilevare micro-depressioni nel terreno che possono indicare dove sono caduti i detriti.

Tuttavia, la componente centrale della nuova inchiesta è il diario che Marcel ha tenuto durante il periodo dell’incidente di Roswell e che ora è in possesso dei suoi nipoti. Decenni dopo l’evento, Marcel ha detto a un intervistatore che credeva che l’oggetto caduto nel deserto del New Mexico avesse origini extraterrestri.

L’analisi del diario – e la traduzione del suo linguaggio criptico – potrebbe rivelare messaggi in codice con cui Marcel ha descritto l’incidente nel momento in cui è avvenuto. L’interesse per gli UFO non è diminuito dall’incidente di Roswell. Nel 2017 e nel 2018, i piloti della Marina degli Stati Uniti hanno registrato tre incontri con UFO in rapido movimento e la Marina ha ufficialmente declassificato i video nell’aprile di quest’anno.

Perché gli eventi di Roswell intrigano ancora le persone?

“E’ la storia dell’origine dell’UFO, la prospettiva di un insabbiamento del governo sul contatto alieno“, ha detto Smith. “La fantascienza esisteva già, ma le cose che ci sono passate attraverso la cultura pop hanno trovato la loro origine nella segretezza del governo su questa strana sequenza di eventi nel 1947“, ha detto Smith. “Tutto inizia a Roswell“.

Image by Elias Sch. from Pixabay