Avete meno di 25 anni e volete una tariffa completa per il vostro smartphone? TIM potrebbe fare al caso vostro. Il noto operatore italiano, infatti, propone la promo TIM Young Student Edition. Una delle poche tariffe presenti sul mercato che, nel costo mensile, comprende anche l’accesso ad un servizio di streaming musicale. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

TIM è uno degli operatori telefonici più gettonati su territorio italiano. Forte di una delle coperture migliori, propone tariffe adatte a tutte le esigenze. Quella di cui parliamo oggi, come già accennato, è rivolta a tutti coloro che non hanno compiuto ancora 25 anni. Scopriamo insieme in cosa consiste.

TIM Young Student Edition: ecco contenuti e prezzo

TIM Young Student Edition è l’ottimo compromesso per gli studenti che vogliono un pacchetto completo per il proprio smartphone, senza però voler spendere troppo. La tariffa comprende, infatti, minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti, ben 40 GB di traffico dati in 4G, Giga illimitati per e-learning, social, chat e musica. Infine, ma non meno importante, anche l’accesso al servizio di streaming musicale TIM MUSIC. Il costo mensile per l’intero pacchetto è di soli 9,99 euro al mese. I 40 GB vengono forniti solo se l’utente decide di sottoscrivere anche la promo “Ricarica automatica”. In caso di addebito su credito residuo, questi scendono a 20 GB.

La promo può essere attivata sia da tutti i nuovi clienti. L’unica clausola è avere meno di 25 anni. Il costo di attivazione è di 9 euro. Il costo della SIM, invece, è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Nel caso in cui si proceda all’attivazione online, il primo mese e l’attivazione sono gratuiti. La promo, salvo proroghe, è attivabile fino al prossimo 10 gennaio 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: tim.it