Le novità su WhatsApp non cessano di arrivare. Dopo aver parlato delle funzioni chiamate e videochiamate, introdotte sulla versione Web. Oggi, ci soffermiamo su una novità che in tanti aspettano da tempo. L’azienda, infatti, ha deciso di introdurre un sistema che permette agli utenti di ascoltare le note audio senza doverle visualizzare in chat. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Pare proprio che Facebook si sia dato una svegliata. Sono settimane, oramai, che l’azienda aggiorna costantemente WhatsApp arricchendolo di interessanti novità. Molto probabilmente, la motivazione di tutto ciò risiede nella minaccia di concorrenti come Telegram. La feature di cui parliamo oggi semplificherà la vita di molti utenti. Scopriamo in cosa consiste.

WhatsApp: ecco come funziona la nuova funzione

Facebook ha appena avviato i test per un nuovo sistema di notifiche. Grazie a queste, gli audio in arrivo possono essere ascoltati direttamente dal tab notifica, senza aprire la chat, premendo semplicemente “play”. In questo modo, è possibile ascoltare gli audio senza far scattare la doppia spunta blu in chat. Questa, infatti, comparirà, in ogni caso, solamente quando si apre la chat.

La feature, come già detto, risulta essere al momento solo in fase di test. Non tutti, infatti, possono già sfruttarla. Se i test andranno come previsto, questa arriverà per tutti tra poche settimane. Ricordiamo che questa non è l’unica opzione per ascoltare gli audio di WhatsApp senza visualizzarli. Da tempo, infatti, è possibile disattivare l’impostazione “Conferma lettura” per evitare che compaia la doppia spunta blu. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com