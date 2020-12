Le malattie cardiache sono la principale causa di morte nel mondo, secondo una nuova ricerca che sottolinea come, nel 2019, queste patologie siano state responsabili di un terzo di tutti i decessi registrati. I risultati dell’indagine sono stati pubblicati all’inizio di dicembre sulla rivista scientifica specializzata Journal of the American College of Cardiology, in un articolo che sottolinea come il numero di decessi associati a malattie cardiache continui ad aumentare.

La Cina ha registrato il maggior numero di decessi per malattie cardiache nel 2019, seguita da India, Russia, Stati Uniti e Indonesia. I tassi di mortalità più bassi associati a malattie cardiache sono stati registrati in Francia, Perù e Giappone, dove i numeri erano sei volte inferiori rispetto al 1990.

Secondo gli autori dello studio, che hanno analizzato 30 anni di dati, i Paesi devono creare programmi di salute pubblica convenienti per ridurre il rischio di malattie cardiache attraverso cambiamenti comportamentali.

Il numero di malattie cardiache è quasi raddoppiato nel periodo in esame, passando da 271 milioni nel 1990 a 523 nel 2019. Il numero di decessi nello stesso periodo è passato da 12,1 milioni a 18,6 milioni.

L’anno scorso, la maggior parte dei decessi per malattie cardiache è stata attribuita a cardiopatia ischemica (restringimento delle arterie nell’organo che riduce il flusso sanguigno) e ictus , registrando un aumento costante dal 1990.

“I modelli globali di CVD (malattie cardiovascolari) hanno implicazioni significative per la pratica clinica e lo sviluppo delle politiche di salute pubblica“, ha spiegato l’autore principale dello studio, Gregory Roth, professore associato di cardiologia presso l’Università di Washington a Seattle, negli Stati Uniti. “Altrettanto importante, è ora anche il momento di attuare strategie praticabili e accessibili per la prevenzione e il controllo delle CVD e per monitorare i risultati“, ha concluso.

Photo by Hush Naidoo on Unsplash