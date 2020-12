Il noto operatore telefonico italiano TIM sta proponendo ad alcuni clienti selezionati, la nuova tariffa TIM xTE Unlimited Pro. Il piano, uno dei più completi dell’azienda, si arricchisce con l’accesso, senza costi aggiuntivi, alla piattaforma di streaming musicale TIMMUSIC. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Sembra che TIM si stia dando molto da fare negli ultimi tempi con le promozioni telefoniche. L’azienda, infatti, sta cercando di aggiungere contenuti alle sue tariffe e, in alcuni casi, di abbassarne il prezzo per renderle decisamente più appetitose. In cosa consiste la speciale promo xTE Unlimited Pro? Scopriamolo insieme.

TIM xTE Unlimited Pro: ecco i contenuti dell’offerta

TIM xTE Unlimited Pro è la tariffa per coloro che non vogliono avere limiti. Questa, infatti, include minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e GB illimitati fino alla velocità 5G. Il prezzo mensile è di 24,99 euro. Da qualche giorno, inoltre, attivando la promo si avrà incluso, allo stesso prezzo mensile, anche l’opzione “TIMMUSIC per sempre“. Stiamo parlando, ovviamente, dell’accesso alla nota piattaforma di streaming musicale.

Possono attivare la speciale tariffa, solo coloro che ricevono l’invito esplicito da parte dell’operatore. Inoltre, per poterla utilizzare, è necessario che i clienti abbiano attiva anche l’opzione “Ricarica automatica“. Il costo di attivazione è in promozione ed è gratuito. La tariffa, salvo proroghe, è attivabile fino a fine mese. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: tim.it