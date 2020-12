BiciLive App, la prima applicazione gratuita sviluppata da BiciLive.it per aiutare gli utenti ad orientarsi nel panorama delle biciclette elettriche, annuncia l’aggiornamento Launch 2021, già disponibile su Apple Store e Google Play, con una nuova sezione dedicata ai modelli 2021 dei principali marchi di eBike.

Dopo il primo lancio avvenuto lo scorso agosto, BiciLive App ha generato circa 10.000 download e grande consenso da parte dei fruitori e player del settore. In un contesto in cui l’interesse verso il mondo dell’elettrico e della mobilità alternativa è sempre maggiore, il nuovo aggiornamento Launch 2021, rilasciato a fine novembre, presenta in anteprima i modelli della gamma 2021 annunciati finora dai brand di riferimento, offrendo una panoramica ancora più completa a chi desidera trovare la bici elettrica ideale per le proprie esigenze.

“Il rilascio di questo aggiornamento è stato molto impegnativo per tutto il team, infatti l’emergenza Covid-19 ha fortemente impattato sulla presentazione dei modelli 2021 anticipandola alla fine del 2020. Tutto questo ha modificato i programmi delle aziende e anche quelli del team BiciLive che ha dovuto accelerare per poter iniziare il caricamento dei nuovi modelli” ha spiegato Matteo Cappè, Direttore di BiciLive.it.

BiciLive App, i contenuti del nuovo aggiornamento Launch 2021

Anche per l’aggiornamento Launch 2021, il cuore di BiciLive App resta l’eBike Finder, il motore di ricerca che consente di scoprire tutti i modelli proposti dai 130 brand presenti nell’elenco alfabetico. Impostando uno o più parametri – dai filtri principali come categoria, marca eBike, marca motore, prezzo, capacità batteria, fino a quelli più avanzati come potenza motore, coppia motore, peso, materiale del telaio, tipo di ammortizzatore, diametro della ruota anteriore – è possibile eseguire ricerche molto approfondite e visionare in pochissimo tempo tutte le bici corrispondenti.

Per ogni singolo modello è disponibile una scheda prodotto dettagliata che fornisce tutte le specifiche tecniche, le foto e i prezzi di listino al pubblico. È possibile salvare le schede bici consultate nei preferiti, per non perderle di vista, oppure condividerle con gli amici tramite i principali social network.

Il 2021 si prospetta un anno ricco di novità per BiciLive App. Partirà infatti nei prossimi mesi lo sviluppo di una versione web dell’applicazione, con accesso e strumentazioni riservate alle aziende di bici. Inoltre, il team è già al lavoro per implementare ulteriori funzionalità per fornire agli utenti un’esperienza sempre più completa nel panorama dell’eBike. BiciLive App è un’applicazione gratuita disponibile per il download sui principali store: Apple Store e Google Play.

Ph. Credit: BiciLive App