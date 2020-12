Il nuovo Ariete cuociriso elettrico & slow cooker della serie Vintage, è un prodotto estremamente versatile, dotato di un’estetica davvero unica nel proprio genere, nonché un insieme di funzioni in grado di rendere complessivamente il prezzo di vendita più che adeguato, anzi inferiore alle aspettative.

Il design propone, come per il termoventilatore elettrico, linee morbide e retrò, con colorazioni pastello molto belle da vedere. Di base tutti i prodotti della stessa serie vengono quasi considerati elementi d’arredo, sia per materiali utilizzati che attenzione al dettaglio; bellissimi sono gli inserti metallici, come la placchetta con la scritta Ariete, o le linee che ne percorrono l’intero perimetro. Il modello recensito ha una forma ovale, nella parte inferiore trovano posto 3 piedini che lo innalzano dal piano di lavoro e ne impediscono lo scivolamento, mentre in tema sono la ghiera di controllo centrale, nonché le maniglie sui lati o sul coperchio.

Le dimensioni sono notevoli, raggiungono 34 x 29,50 x 27,50 centimetri, con un peso di ben 3 kg. Se pensate di acquistarlo, valutate attentamente dove posizionarlo, perché richiederà molto spazio; comodo comunque il cavo di 1,2 metri, più che sufficiente anche per un posizionamento abbastanza lontano dalla presa a muro.

Funzioni e utilizzo quotidiano

Il controllo dell’Ariete Cuociriso & Slow Cooker ruota tutto attorno alla ghiera centrale, ed al pulsante con LED integrato per l’accensione/spegnimento. Di base nasce come cuociriso elettrico, in confezione troviamo una bowl in alluminio con rivestimento ceramico antiaderente, di dimensioni di 3,5 litri (1,8 litri di quantitativo di riso), ove posizionare gli alimenti. Per regolare l’acqua da aggiungere per la corretta cottura, è stato posizionato anche un comodo misurino, e tutte le istruzioni del caso sul manuale.

A differenza della bollitura tradizionale sul fuoco, il cuociriso elettrico mantiene tutte le caratteristiche organolettiche del chicco, non perdendo nemmeno una caloria o carboidrato. Nel funzionamento non genera troppo vapore, in pochi minuti si riuscirà ad ottenere un riso complessivamente soddisfacente, quanto scritto è applicabile a qualsiasi tipologia, senza distinzioni o limitazioni particolari. E’ importante seguire le linee guida del manuale, e sopratutto non aggiungere troppa acqua, meglio restare con un quantitativo maggiormente ridotto, e poi aggiungerne di volta in volta (così non si rischia di scuocerlo).

La seconda funzione importante è lo slow cooker, ovvero la cottura a bassa temperatura. Per raggiungerla è possibile passare attraverso la cottura sautè, o definita ad alta temperatura; infatti nei nostri test abbiamo realizzato un fantastico spezzatino con patate, tutto con l’Ariete cuociriso & slow cooker. Per prima cosa abbiamo fatto rosolare il soffritto e la carne, attivando appunto il sauté; chiaramente non si ottengono gli stessi livelli di una cottura ad induzione o sul fuoco, poiché il riscaldamento è leggermente più lento, però dopo qualche minuto sentiremo gli alimenti sfrigolare e potremo anche sfumare senza particolari problemi.

Trascorso il tempo necessario per ottenere il risultato desiderato, è possibile ruotare la manopola ed attivare lo slow cooker. Di base ha un timer massimo di 5 ore, trascorse le quali poi si spegnerà definitivamente. La ciotola è perfettamente antiaderente, sono rimasto piacevolmente stupito dal fatto che nulla si sia mai attaccato, e complessivamente la funzione è soddisfacente, poiché potrete avviarla e praticamente dimenticarvi le pietanze in cottura, pensando ad altro. Da segnalare solamente che essendo un meccanismo di riscaldamento elettrico, il sistema non riesce a mantenere una temperatura costante, di conseguenza continuerà ad accendersi/spegnersi, oscillando tra livelli troppo elevati (quindi con le pietanze che effettivamente bollono), sino a momenti in cui sembri essersi spenta. E’ normale, è tipico dei prodotti di questo tipo, la resa è comunque complessivamente ottima ed all’altezza.

Nel caso in cui la cottura si volesse ultimare in forno, non temete, la bowl in cui avete posizionato il tutto potrà anche essere inserita nel suddetto, senza dover ricorrere a pirofile o ciotole di altro genere. In confezione è anche posizionato un coperchio in vetro, con sfiato per il vapore.

Proseguendo nelle tantissime funzioni garantite dall’Ariete Cuociriso & Slow cooker, incontriamo la cottura a vapore. Un sistema che potrà essere sfruttato in solitario o in abbinato con la cottura stessa del riso; nella scatola si trova un cestello traforato, realizzato interamente in plastica, da posizionare esattamente sopra la bowl, nella quale l’utente inserisce l’acqua. Quest’ultima, bollendo genererà vapore che andrà a cuocere le pietanze posizionate superiormente.

1 di 5

Il funzionamento è perfetto, in linea con le aspettative, dovete solo prestare attenzione che si forma una leggera condensa ai bordi del coperchio e potrebbe andare a sgocciolare nelle immediate vicinanze della macchina. Comodissima è la possibilità di attivare una cottura duale, nella bowl, invece che posizionare l’acqua da far bollire, si potrà decidere di aggiungere il riso (seguendo i passi indicati in precedenza), riuscendo quindi a cuocere in contemporanea sia il riso che la pietanza a vapore. Un’idea vincente è che velocizzerà tantissime vostre preparazioni

Chiude il cerchio delle funzioni garantite dall’Ariete Cuociriso & Slow Cooker, il riscaldamento, o mantenimento del calore; non si dovrà fare praticamente nulla, dopo averla accesa, la macchina sarà in grado di mantenere le pietanze relativamente calde per un tempo massimo di 24 ore.

1 di 9

Ariete Cuociriso & Slow Cooker: conclusioni

In conclusione il prezzo dell’Ariete Cuociriso & Slow Cooker è addirittura inferiore alle aspettative, 70/80 euro sono complessivamente pochi per un prodotto così versatile, perfettamente funzionante ed in grado di soddisfare l’utente più esigente.

Personalmente ho sentito molto la mancanza di un timer per capire da quanto tempo le pietanze fossero in cottura, ed un sistema per controllare la temperatura, sarebbero state le due ciliegine su una torta che già di base è molto bella da vedere, nonché versatile al punto giusto.

Di seguito la nostra recensione, i test ed i punteggi riassuntivi.