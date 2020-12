Succede spesso che, per un motivo o un altro, si debba cambiare il numero di telefono. Per chi utilizza WhatsApp associato al proprio numero, tutto ciò potrebbe sembrare un problema. In realtà, non lo è. L’app di messaggistica, infatti, propone un’opzione in grado di modificare il numero di telefono mantenendo tutti i dati del proprio account. Come si fa? Scopriamolo insieme.

Quando si crea per la prima volta un account WhatsApp, l’azienda chiede all’utente di associare un numero di telefono. Se questo, dopo un tot di tempo, cambia, non c’è nessun problema. Esiste un’impostazione che permette di risolvere il tutto in pochi secondi. Ecco in cosa consiste.

WhatsApp: cambiare il numero di telefono associato all’account

Se avete cambiato numero di telefono, ma volete mantenere il vostro account WhatsApp esattamente come prima, tutto ciò che dovete fare è seguire la procedura qui sotto elencata:

Aprire l’app WhatsApp. Cliccare su “Impostazioni“. Selezionare la voce “Account”. Accedere alla sezione “Cambia numero” e scegliere “Avanti”. Inserire il vecchio numero e il nuovo numero di telefono nelle sezioni indicate. Cliccare nuovamente su “Avanti”. Concludere la procedura con “Fine”.

Al termine dei passaggi, il vostro account sarà automaticamente associato al nuovo numero di telefono. Verranno mantenute tutte le chat, i file, i dettagli del profilo, ecc. Il vecchio numero verrà definitivamente eliminato. Tutti i vostri contatti sull’app riceveranno automaticamente una notifica del cambio di numero. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: antonbe via Pixabay