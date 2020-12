Oggi vogliamo parlarvi di una delle promozioni più particolari proposte da PosteMobile. Stiamo parlando, ovviamente, di Creami WeBack, la tariffa che rimborsa gli utenti per i GB mensili non spesi. Ma come funziona precisamente? Scopriamolo insieme in questo articolo dedicato.

Parliamo spesso di PosteMobile e delle sue offerte telefoniche. Quella di cui parliamo oggi è pensata per tutti coloro che necessitano di un pacchetto completo, ma che spesso arrivano a fine mese con un sacco di GB inutilizzati. Nessun problema, grazie a Creami WeBack, il noto operatore ve li rimborsa. Ecco come.

PosteMobile Creami WeBack: ecco tutti i dettagli della promo

Ebbene sì, Creami WeBack risulta essere l’unica tariffa telefonica che rende agli utenti i GB non utilizzati. Questa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G+. Il costo mensile della promo è di 9,99 euro! Attivando la tariffa, si attiva automaticamente l’opzione cashback. L’operatore rimborsa 1 euro di ricarica ogni 10 GB di traffico dati mensili non utilizzati. Ad esempio, se questo mese l’utente utilizza solamente 8 GB di traffico dati, A fine mese riceverà un rimborso pari a 4 euro sul credito residuo. Come con ogni tariffa PosteMobile, sono compresi nel prezzo mensile, anche tutti i servizi essenziali come hotspot personale, Ti Cerco e Richiama Ora.

La promozione risulta essere attivabile solo online o tramite canale telefonico, con o senza portabilità del numero di telefono. É previsto un costo della SIM di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. La spedizione è gratuita. Creami WeBack è attivabile, salvo proroghe, fino al prossimo 5 gennaio 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: PosteMobile.it