Negli ultimi 50 anni è stata combattuta una guerra per l’alimentazione. Da un lato ci sono diete a basso contenuto di carboidrati, che sostengono che gli amidi e gli zuccheri sono la causa dell’aumento di peso e della cattiva salute. Dall’altro ci sono diete a basso contenuto di grassi che eliminano cibi come noci e carne rossa, mentre i carboidrati sani vanno benissimo.

il dottor T Colin Campbell, ha una risposta radicalmente diversa. Secondo lui stiamo mangiando troppe proteine, in particolare da fonti animali come carne, uova e latticini. Tutte queste proteine ​​ci mettono a rischio di aumento di peso e malattie tra cui cancro e diabete. Espone il suo ragionamento nel suo nuovo libro The Future of Nutrition, spiegando come le autorità sanitarie abbiano sbagliato così tanto le raccomandazioni.

Proteine, sempre più a rischio di cancro e diabete

La sua lotta contro l’ortodossia onnivora è iniziata negli anni Ottanta, quando faceva parte di una commissione che pubblicava un rapporto sui legami tra cancro e dieta. Raccomandavano di ridurre l’assunzione di grassi, fare attenzione alle proteine ​​e aumentare il consumo di frutta, verdura, cereali integrali e legumi, cosa estremamente controversa per gli americani.

Ha trascorso i decenni successivi a ricercare i legami tra dieta e cattiva salute, costruendo gradualmente le sue conclusioni secondo cui l’alimentazione a base vegetale può scongiurare una serie di malattie. È importante sottolineare che ha dimostrato che non erano solo i grassi saturi nella carne e nei latticini a causare problemi di salute. Era la proteina stessa. Le molecole ad alti livelli di proteine ​​animali possono aiutare le cellule cancerose a formarsi in primo luogo e, una volta create, a moltiplicarsi più rapidamente.

In pratica, Campbell sostiene di dimenticare la soglia del 10% e di eliminare completamente i prodotti animali. Uno studio del 2014 ha scoperto che gli adulti di mezza età con diete ad alto contenuto proteico avevano un aumento di quattro volte del rischio di morire di cancro. Tuttavia, il rischio è stato mitigato se la proteina proveniva da fonti vegetali anziché da carne, uova o latticini.

Una dieta a base vegetale può ridurre il rischio di malattie cardiache

E non è solo il cancro: Campbell collega l’elevato consumo di proteine ​​animali a molte altre condizioni, che vanno dal diabete ai sintomi della menopausa grave. Uno studio su 50.000 uomini ha scoperto che lo scambio di carne rossa con fagioli o lenticchie potrebbe ridurre il rischio di malattie cardiache fino al 20%. E per quanto riguarda i minerali presenti nei prodotti animali? Campbell spiega che avremmo più che sufficiente di ogni minerale se stessimo mangiando cibi integrali, una dieta a base vegetale invece di riempirci di carne e patatine.

L’unica eccezione che fa è raccomandare alle persone di assumere un integratore di vitamina B12, che gli animali raccolgono dai batteri nel terreno e trasmettono all’uomo nella carne, nei latticini e nelle uova. Ma questo non è un difetto intrinseco del veganismo. È più un riflesso del modo pulito in cui viviamo oggi, il che significa che non entriamo in contatto con la terra così tanto.

Per Campbell, almeno, la sua dieta sembra funzionare. È un difetto nella sua famiglia per essere ancora sano e lavorare a metà degli anni ’80: suo padre, un allevatore di latte, ha avuto un attacco di cuore a 62 anni, suo zio ne ha avuto uno a 58, suo nonno è morto a 73. Risponde: “Eravamo motivato a fare i cambiamenti alla nostra dieta, e ha funzionato davvero. “

Foto di Steve Buissinne da Pixabay