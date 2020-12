Il 2020 è stato ricco di alti e bassi e situazioni inaspettate. Tuttavia, tra tutti, il coronavirus è stato il protagonista indiscusso. Con la nostra cronologia del COVID-19 seguiremo quindi tutti i punti più importanti del suo passaggio attraverso il mondo.

È chiaro che sono successe tante cose in pochissimo tempo ed è davvero difficile tenere traccia di tutto. Tuttavia, qui raccoglieremo tutti i momenti, gli annunci e le anticipazioni più noti intorno a COVID-19. In questo modo, puoi avere accesso a tutte le informazioni più importanti in un unico posto.

È così che è iniziato tutto

Secondo i conteggi ufficiali della cronologia del COVID-19 effettuati da organizzazioni come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’ultimo giorno del 2019 è stato scoperto per la prima volta un caso del nuovo coronavirus, sebbene fosse ancora gestito semplicemente come un tipo di polmonite non identificata.

Secondo l’OMS, precisamente il 31 dicembre è stato il giorno in cui la Cina ha segnalato per la prima volta il gruppo di rari casi di polmonite che si erano verificati nella provincia di Hubei, precisamente nella città di Wuhan. Tuttavia, studi successivi hanno suggerito che l’ormai noto COVID-19 potrebbe essere circolato in Cina molto prima.

Si parla infatti dell’ipotesi secondo la quale il coronavirus potrebbe essere circolato in Italia alla fine del 2019. Allo stesso modo, segnalazioni di strani casi di influenza hanno sollevato sospetti simili negli Stati Uniti e in altri Paesi come la Francia.

Prime notizie del COVID-19

Proprio all’inizio del 2020 una polmonite non identificata spaventava la popolazione in Cina. Successivamente, tra il 4 e il 5 anche l’OMS ha iniziato a pubblicare informazioni sugli strani casi della malattia sconosciuta avvenuti in Cina.

Dopo questo primo rapporto dell’OMS, la preoccupazione del mondo ha cominciato a crescere. Continuavano a comparire segnalazioni di nuovi casi di polmonite rara in Cina, arrivando fino a 59 casi. È in questa parte della sequenza temporale che il COVID-19 sarebbe stato riconosciuto per la prima volta come un nuovo coronavirus.

Poco dopo, il nuovo coronavirus avrebbe mietuto la sua prima vittima, un uomo di 61 anni di Wuhan. Questa sarebbe la prima volta in cui la popolazione mondiale avrebbe fatto i conti con i pericoli della SARS-CoV-2. Non ci vorrà molto perché il bilancio delle vittime aumenti e, con esso, anche le preoccupazioni di un intero pianeta.

L’origine controversa del coronavirus

Il COVID-19 è stato inizialmente identificato come una polmonite rara; del tipo che, peraltro, potrebbe essere facilmente confusa con la SARS. Queste prime osservazioni non erano molto sbagliate, poiché presto si è potuto identificare che il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) ne sarebbe un derivato recente.

Allo stesso modo, si diceva che il virus potesse provenire da laboratori in Cina. Tuttavia, queste voci sono state rapidamente respinte e si è appreso che SARS-CoV-2 era un virus di origine zoonotica, cioè di derivazione animale. Attualmente, si sospetta che i suoi vettori originali fossero pipistrelli. Ma per essere sicuri, l’OMS ha avviato un’indagine a dicembre dedicata a chiarire questo problema.

Image by Gerd Altmann from Pixabay