Senza dubbio questo sarà un Natale molto diverso dal solito. A causa della pandemia di Covid-19, non potremo indulgere a tavola con parenti e amici, abbracciarci e scambiarci regali giocando a tombola. Sarò un Natale più contenuto, più sobrio e forse per alcuni vissuto con un po’ di frustrazione per la privazione delle tradizionali tavolate natalizie.

Ma, dato che dovremo rimanere a casa, potremmo consolarci con un bel pomeriggio di televisione. Si sa che la TV è un mezzo per non pensare troppo e rilassarsi un po’. E visto il tema natalizio, vi proponiamo i 10 migliori episodi di Natale con cui passare la giornata, magari cercandoli in streaming.

Tra stop-motion ed emozioni, il Natale delle serie TV

Iniziamo, come si fa di solito, dal fondo della classifica degli episodi delle serie TV a tema Natalizio. In decima posizione troviamo l’episodio numero11 della seconda stagione di Community, dal titolo “Abed’s Uncontrollable Christmas”, andato in onda nel 2010.

“Community” e una stravagante serie TV della NBC ed in questo episodio Abed (Danny Pudi), affronta il dolore immaginando che il mondo sia un paese delle meraviglie invernale in stop-motion.

Al nono posto troviamo invece la serie “The OC”, con l’episodio 13 della prima stagione, intitolato “The Best Chrismukkah Ever”. Un episodio talmente cult, da essere stato più volte riproposto durante la serie TV.

La migliore atmosfera natalizia, tra neve e “amici”

Come si può parlare di atmosfera natalizia senza menzionare l’evento di “Natale a Downton Abbey”? Non è possibile, e infatti ritroviamo questo episodio proprio all’ottavo posto. Durante le feste natalizie a Downton si riunisce la coppia cult della serie con Matthew (Dan Stevens) ha proposto a Lady Mary (Michelle Dockery) di sposarlo in un turbinio di neve in una dimora nella campagna inglese.

E parlando di serie TV, ovviamente non possiamo dimenticarci di Friends. Come non inserire in classifica l’episodio “The One with Phoebe’s Dad” della seconda stagione di una delle serie Tv più famose ed amate? Impossibile per molti dimenticare Ross (David Schwimmer) che si traveste da “Holiday Armadillo”.

Al sesto posto troviamo invece “West Wing – Tutti gli uomini del presidente“, con l’episodio “Buon Natale Presidente!” Andato in onda nel 2002. Nell’episodio, Toby (Richard Schiff) scopre che un veterano senzatetto è morto mentre indossava un cappotto che Toby ha dato in beneficenza, e diventa la sua missione dare all’uomo un funerale adeguato.

Salendo la classifica dei migliori episodi natalizi delle serie TV, arrivano intrighi e soprannaturale

Risalendo la classifica arriviamo al quinto posto con “Buffy l’ammazzavampiri”, con l’episodio 10 della terza stagione, dal titolo “Espiazioni”. Anche questo in onda in Italia nel 2002. Nell’episodio viene narrata la storia di un essere malvagio onnipotente che tortura un vampiro con un’anima. Ma in fondo l’episodio racconta una storia sul perdono, un tema comune del Natale.

Si prosegue poi con l’episodio 10 della prima stagione di “Veronica Mars”, dal titolo “Il figlio del maggiordomo”. Anche se il titolo ha poco a che fare con il Natale nella versione italiana (il titolo originale è infatti “Un Natale in famiglia Echolls”), l’episodio è il primo episodio di Natale della serie. Ricco di intrighi e suspense nel tema delle vacanze natalizie.

Il podio: inaspettatamente, o quasi, vincono gli alieni

E si arriva dunque alla top three, con i 3 migliori episodi a tema natalizio delle serie TV. Al terzo posto troviamo una serie TV di fine anni ’90, “Seinfeld”, con l’episodio dell’ultima stagione “lo sciopero”, una delle puntate più divertenti della serie.

Medaglia d’argento invece per l’episodio “Spirito natalizio” della seconda stagione di “The Office”, in onda nel 2005. Nell’episodio Michael Scott (Steve Carell) costringe tutti a partecipare ad un gioco con il fine di ottenere un regalo migliore, scatenando l’intera dinamica dell’ufficio.

Ed in fine il vincitore! Il miglior episodio di Natale è l’episodio numero 10 della seconda stagione di “Roswell”, il telefilm che ha per protagonisti i due alieni precipitati nell’Area 51. Nell’episodio “Natale a Roswell”, l’eroe alieno dello show, Max (Jason Behr), sceglie di non usare i suoi poteri curativi per salvare un uomo investito da un’auto, temendo che possa esporlo al mondo. Questo scatena la visita del suo fantasma di Natale poiché è perseguitato dall’uomo che non è riuscito a salvare.

Foto di Jill Wellington da Pixabay