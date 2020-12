WhatsApp per dispositivi iOS sta per aggiornarsi nuovamente. L’azienda, infatti, ha appena lanciato una nuova beta che introduce una serie di novità sugli smartphone della mela morsicata. Tra tutte, anche quella che permette di condividere le foto in maniera molto veloce tramite il copia e incolla multiplo. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato.

Come molti i voi sapranno, WhatsApp offre diversi modi per condividere foto e video all’interno delle chat. Si può, infatti, selezionarli direttamente dall’app di messaggistica, sceglierli nella galleria o copiarli e incollarli singolarmente. Molto presto, sarà possibile selezionare più elementi, copiarli e incollarli tutti insieme nella chat. Ecco come funzionerà il tutto.

WhatsApp: compia e incolla di multiple foto in arrivo

Ebbene sì, da ora in poi condividere foto e video con i propri contatti da iOS sarà molto più veloce. La nuova feature introdotta dall’azienda nell’ultima beta permette di selezionare, all’interno del rullino foto, tutte le foto e video che si intende condividere, cliccare su “copia” nel pannello di condivisione e incollarli tutti insieme direttamente all’interno della chat dell’app di messaggistica. Questa nuova possibilità, ovviamente, va ad aggiungersi alle altre già disponibili da tempo.

Come già anticipato, la feature non risulta essere ancora disponibile al pubblico in quanto presente solamente nella versione beta di WhatsApp. Presto, però, potrebbe arrivare per tutti. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: antonbe via Pixabay