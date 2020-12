Una cosa che alcuni paesi hanno in comune è l ‘”eccezionalismo“: una visione di se stessi come valori anomali, in qualche modo distinti dalle altre nazioni. Le loro risposte Covid-19 suggeriscono che visioni del mondo eccezionaliste possono essere associate a esiti peggiori per la salute pubblica. Il nuovo potrebbe aiutare a ridefinire la preparazione e consentire una previsione più accurata dei successi e dei fallimenti delle pandemie.

L’eccezionalismo potrebbe anche essere identificato in ciò che i leader di un paese dicono al pubblico: i loro messaggi sottolineano la particolarità nazionale o l’appartenenza alla comunità internazionale? I ricercatori potrebbero anche esaminare le risposte alle pandemie, supponendo che i paesi eccezionalisti avranno meno probabilità di imparare da altre nazioni.

Covid-19, Svezia e Giappone e l’eccezionalità

Due di queste nazioni come Svezia e Giappone che, nel 2020 hanno battuto un sentiero diverso rispetto ai loro vicini circa il Covid-19 e hanno attribuito i loro successi iniziali ai supposti vantaggi di un carattere nazionale intrinseco. Tuttavia sembra che oggi entrambi ne stiano pagando il prezzo. Entrambe hanno enfatizzato il fatto che le loro costituzioni prevengono le violazioni delle libertà civili. Hanno fondato le proprie strategie su volontarismo, responsabilità personale.

La Svezia non ha obbligato il proprio paese ad indossare mascherine e ha mantenuto gli esercizi pubblici come bar e ristoranti aperti senza alcuna limitazione. In effetti, la posizione ufficiale in Svezia è ancora quella secondo cui queste aumentano la diffusione del Covid-19, invece di ridurla. Questo punto di vista era comune a molte nazioni europee all’inizio della pandemia, ma altri governi hanno velocemente cambiato idea e reso obbligatorio l’uso delle mascherine negli spazi pubblici.

Anche il Giappone ha preso questa strada del no restrizioni e no lockdown. Diversamente dalla Svezia, però, virtualmente tutti indossano una mascherina e il governo è impegnato in un rigoroso contact-tracing. A luglio il Giappone ha adottato la campagna “Go To Travel” per il turismo domestico, per incoraggiare le persone a spendere soldi e stimolare l’economia. Ora si teme che questa campagna, che ha visto il governo sovvenzionare i viaggi turistici interni della popolazione, potrebbe essere responsabile dell’avvio della terza ondata nazionale.

Unicità della cultura

L’eccezionalità giapponese era evidente nella retorica adottata per spiegare il relativo successo del paese nel mitigare tanto la prima quanto la seconda ondata. Ad aprile, il primo ministro Shinzō Abe è stato tempestivo nell’acclamare il successo del modello giapponese, che ha avuto successo in modo caratteristicamente giapponese.

il Giappone ha avuto successo grazie all’unicità della cultura e della purezza giapponesi, il modello giapponese non avrebbe funzionato in altre nazioni. Tuttavia, l’eccezionalità e l’arroganza sono strettamente legati, e la terza ondata che sta travolgendo il Giappone, oggi sotto il nuovo primo ministro Yoshihide Suga, si sta dimostrando più devastante delle prime due.

Il problema attuale, tanto per la Svezia quanto per il Giappone, è l’inerzia eccezionalista. Altri stati hanno velocemente cambiato tattica al passo con gli sviluppi della pandemia e le spiegazioni scientifiche. Anche se la terza ondata minaccia di andare fuori controllo, il governo giapponese non ha cancellato “Go To Travel”, sospendendolo solamente tra il 28 dicembre e l’11 gennaio.

Entrambi i casi suggeriscono che può essere pericoloso associare il successo di una reazione di salute pubblica a un richiamo all’eccezionalità nazionale. Può rendere e rendere un cambiamento di rotta, anche di fronte a prove schiaccianti, un processo doloroso, forse impossibile.

Foto di Наркологическая Клиника da Pixabay