Covid-19, spunta un nuovo caso a Taiwan dopo oltre 250 giorni

Taiwan ha registrato il suo primo caso di Covid-19 a trasmissione locale dallo scorso aprile. L’isola ha avuto una delle risposte pandemiche di maggior successo al mondo e la nuova infezione termina una corsa di 255 giorni senza trasmissione locale, sottolineando le difficoltà nel controllare il virus anche nelle aree in cui è stato ampiamente eliminato. Secondo una dichiarazione rilasciata dal ministero della salute dell’isola, una donna sulla trentina è stata infettata dopo aver avuto contatti con un pilota straniero, anch’egli risultato positivo al virus, tra l’8 e il 12 dicembre.

Il nuovo caso di Covid-19 a Taiwan

Taiwan è libera dal coronavirus dal 12 aprile, registrando solo casi importati. I passeggeri che arrivano sull’isola devono entrare in quarantena e coloro che risultano positivi vengono isolati e trattati. Martedì sono stati registrati anche tre di questi casi importati, portando il numero totale di casi a Taiwan dall’inizio della pandemia a 770.

Taiwan è stata vista come un leader globale per la sua efficace risposta al coronavirus.

Le autorità taiwanesi hanno iniziato lo screening dei passeggeri sui voli diretti da Wuhan, dove il virus è stato identificato per la prima volta, il 31 dicembre 2019, quando il virus era per lo più oggetto di voci e segnalazioni limitate.

Taiwan ha confermato il suo primo caso segnalato il 21 gennaio, dopo di che ha vietato ai residenti di Wuhan di recarsi sull’isola. Tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina continentale, Hong Kong e Macao sono stati sottoposti a screening.

A marzo, Taiwan aveva vietato a tutti i cittadini stranieri di entrare nell’isola, a parte diplomatici, residenti e quelli con visti d’ingresso speciali. Allo stesso tempo, i programmi di tracciabilità e rintracciabilità e test diffusi hanno consentito alle autorità taiwanesi di controllare efficacemente l’epidemia locale e di curare coloro che erano stati infettati.

