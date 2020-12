Le persone che utilizzano filler facciali cosmetici potrebbero sperimentare gonfiore e infiammazione con il vaccino Moderna contro il Covid-19. Diversi partecipanti alla sperimentazione con riempitivi hanno già sperimentato effetti collaterali. Un dermatologo con sede in California ha detto che la reazione è stata immunologica.

Il sistema immunitario che causa l’infiammazione è su di giri quando si ottiene un vaccino, è così che dovrebbe funzionare. Quindi ha senso vedere una risposta immunitaria in certe aree in cui esiste una sostanza che non è una sostanza presente in natura nel corpo. Tuttavia gli effetti collaterali non dovrebbero impedire alle persone di ricevere la loro dose di vaccino.

Covid-19, il vaccino Moderna porta effetti collaterali per chi utilizza filler

La FDA ha pubblicato un rapporto secondo il quale il regime a due colpi di Moderna è stato confermato in uno studio clinico per essere efficace al 94% ed era particolarmente efficace contro le malattie gravi. Non ha causato grossi problemi di sicurezza, afferma il rapporto. Come il vaccino di Pfizer, gli effetti collaterali di Moderna includono febbre, affaticamento e dolori muscolari.

Il governo federale ha anche ordinato un totale di 200 milioni di dosi di Moderna fino ad oggi, ha detto la società la scorsa settimana, con circa 20 milioni che dovrebbero essere consegnati entro la fine di dicembre. Il resto arriverà nel primo trimestre del 2021. I due vaccini funzionano “meglio di quanto avremmo quasi osato sperare“, ha detto all’Associated Press il direttore del NIH, il dott. Francis Collins. “La scienza sta lavorando qui, la scienza ha fatto qualcosa di straordinario.”

I primi risultati di studi ampi e ancora incompiuti mostrano che entrambi i vaccini sembrano sicuri e fortemente protettivi sebbene Moderna sia più facile da maneggiare poiché non ha bisogno di essere conservato a temperature ultra-congelate.

Foto di Vesna Harni da Pixabay