Dopo un lungo lavoro, il momento è finalmente arrivato. L’operatore low-cost Iliad ha appena lanciato la sua prima tariffa 5G. L’azienda è riuscita a potenziare la sua copertura e, finalmente, si sente pronta per entrare anche lei nel mercato. La promo con 5G incluso si chiama “Flash 70” ed è la più conveniente in assoluto. Scopriamo tutti i dettagli.

Iliad è presente sul territorio italiano da relativamente poco tempo. Nonostante ciò, questo si è guadagnato tantissimi fan grazie ai suoi prezzi super competitivi. Solitamente si associa al 5G un costo molto elevato. Ciò non vale per l’operatore francese. Il suo primo pacchetto, attivabile per un periodo limitato di tempo, costa solo 9,99 euro al mese! Ecco cosa comprende.

Iliad Flash 70: ecco cosa comprende e come si attiva

Flash 70 di Iliad è la tariffa 5G che molti utenti aspettavano da tempo. Il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico dati in 5G! Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro. Come con tutte le tariffe Iliad, sono compresi nel prezzo anche tutti i servizi essenziali. I 5G dell’operatore garantisce velocità in download fino a 855 Mbps. Un’ottima opportunità per coloro che vogliono provare la nuova tecnologia senza dover spendere un capitale.

La promo Iliad è attivabile chiunque senza nessun particolare vincolo. La velocità 5G, ovviamente, è offerta solo nelle aree in cui vi è copertura. Al momento, a detta dell’operatore, questa risulta essere disponibile in alcune zone delle seguenti città: Bologna, Firenze, Ferrara, Bari, Brescia, Cagliari, Como, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza. I dispositivi compatibili con la tecnologia 5G di Iliad, al momento, invece sono:

Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+.

P40, P40 Pro e P40 Pro+. Oppo Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo.

Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo. Xiaomi MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro.

Flash 70 è attivabile fino al prossimo 21 gennaio 2021. É previsto un costo di attivazione + SIM di 9,99 euro. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Iliad.it