Nel Regno Unito è stato scoperto un nuovo minerale conosciuto come kernowite. L’unico esemplare esistente di questo minerale è stato raccolto in Cornovaglia nel lontano 1700. Il nome proviene dalla parola Kernow, che significa proprio Cornovaglia per gli abitanti del posto. Il minerale entrò a far parte del Natural History Museum, le collezioni geologiche di Londra nel 1964.

Kernowite è noto come un minerale secondario a causa del modo in cui si è formato. Il minerale si è formato quando altre rocce, vicine alla superficie della Terra, hanno avuto i loro elementi chimici mobilitati dalla circolazione dell’acqua. Gli elementi presenti nel fluido si ricombinano per creare un nuovo minerale da diversi elementi di roccia precedentemente cristallizzata. Non è sempre possibile datare la formazione di un minerale secondario e molti probabilmente hanno una “vita” breve a causa dell’erosione.

La scoperta di un nuovo minerale

Per dimostrare di aver scoperto una nuova specie, gli scienziati devono effettuare analisi che determinano la composizione chimica del materiale, le posizioni di questi atomi all’interno della struttura cristallina 3D. In generale, se una o entrambe le caratteristiche sono uniche, il minerale è considerato nuovo. Una parte della struttura interna del kernowite era dominata dal ferro anziché dall’alluminio, quindi il minerale è stato degno di essere denominato come nuovo.

Sebbene al momento la kernowite non abbia un’evidente applicazione diretta, tutti i minerali appena scoperti si basano sulla nostra comprensione dei materiali in generale. La descrizione del kernowite sarà pubblicata su Mineralogical Magazine nel 2021.

Ph. Credit: Natural History Museum