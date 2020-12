Un evento davvero straordinario quello osservato nei cieli di due contee nella provincia del Qinghai della Cina meridionale. Per un breve ma intenso momento, una terrificante “palla di fuoco” ha illuminato i cieli cinesi rendendo la notte simile al giorno per un momento. Sembrava che l’enorme meteora stesse puntando dritto al suolo, ma fortunatamente si è dissolta all’orizzonte.

Numerose segnalazioni sono giunte dai residenti delle contee di Nangqian e Yusu che hanno raccontato lo straordinario evento a cui hanno assistito intorno alle 7 del mattino del 23 dicembre.

La meteora ha attraversato l’atmosfera terrestre producendo un forte suono e provocando una scia luminosa davvero molto intensa e duratura. L’oggetto è stato visto scendere costantemente verso il suolo spaventando molte persone che credevano si sarebbe schiantata a terra.

Moltissime segnalazioni sono state fatte anche tramite i social network. Su Facebook e Twitter hanno iniziato a comparire video e immagini che hanno mostrato la straordinarietà dell’evento. Un giornalista turco, Mete Sohtaoglu ha condiviso un bellissimo video sulla sua pagina Twitter.

A giant fireball has been spotted flashing across the sky and crashing into a county in southern #China.

Footage taken by stunned locals shows an unidentified object exploding into a blazing sphere as it plunges at a fast speed towards the earth.

