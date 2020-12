Avete intenzione di aprire un libretto di risparmio online con Poste Italiane? Questo potrebbe essere il momento giusto! L’azienda, infatti, per invogliare l’apertura online di Libretto Smart, ha deciso di associarci una particolare offerta dell’operatore telefonico virtuale PosteMobile. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

PosteMobile è oramai conosciuto per le sue promozioni davvero particolari. Quella lanciata nelle scorse ore, come abbiamo accennato, è disponibile solo per coloro che attivano online un Libretto Smart di Poste Italiane. In cosa consiste la tariffa? Scopriamola insieme.

PosteMobile Creami eXtra WOW 50 Giga: ecco il contenuto

Si chiama Creami eXtra WOW 50 Giga, la nuova promozione di PosteMobile attivabile da coloro che aprono online un Libretto Smart. La tariffa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G/4G+. Il costo mensile promozionale è di soli 6,99 euro! Sono compresi nel prezzo, tutti i servizi essenziali come hotspot personale, Ti Cerco e Richiama Ora.

L’apertura del libretto di risparmio online risulta essere l’unico vincolo per attivare la promo. Anche la SIM, ovviamente, deve essere richiesta online. Il costo di attivazione è di 15 euro, con 15 euro di traffico incluso. La spedizione della SIM, invece, è gratuita. Possono accedere alla promo coloro che richiedono l’apertura del Libretto Smart di Poste Italiane dal 18 dicembre al 30 gennaio 2021. Il termine ultimo per completare l’attivazione è il 28 febbraio 2021. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: postemobile.it