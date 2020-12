Il governo cinese ha pagato un “esercito di troll” per invadere i social media e distrarre le persone dal nuovo coronavirus. Li Wenliang è stato uno dei medici che inizialmente hanno cercato di avvisare la comunità medica dell’esistenza di un nuovo coronavirus a Wuhan, in Cina. L’operatore sanitario è stato criticato dalla polizia, accusato di “aver diffuso voci” e, con un triste esito, è morto contagiato. Su Internet circolavano voci secondo cui il governo cinese potesse essere coinvolto nella morte dello scienziato.

Le autorità hanno avvertito dell'”effetto farfalla” che questa notizia avrebbe potuto avere e hanno rapidamente lavorato per sopprimerla e recuperare la narrazione. Hanno ordinato ai siti di notizie generali di non inviare aggiornamenti o diffondere la notizia della morte dello scienziato; hanno intimato ai social media di rimuovere gradualmente il suo nome dai trending topic e creato legioni online di falsi commentatori per inondare i social media di conversazioni per distrarre le persone dalla morte dello scienziato. “I commentatori lottano per guidare l’opinione pubblica, nascondere la loro identità, evitare il patriottismo rude e gli elogi sarcastici ed essere eleganti nel raggiungere i risultati“, aveva chiesto il governo cinese nelle linee guida.

Per gestire ciò che è apparso sull’Internet cinese all’inizio dell’anno, le autorità hanno emesso ordini severi sul contenuto e il tono della copertura delle notizie, pagando i troll per inondare i social network di chiacchiere di partito. I documenti mostrano anche che le restrizioni della Cina sulle informazioni sullo scoppio del nuovo coronavirus sono iniziate all’inizio di gennaio, anche prima che fosse definitivamente identificato.

Le accuse del mondo

In diverse occasioni, paesi come gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di cercare di nascondersi minimizzando l’importanza del Covid-19, sebbene siano presumibilmente consapevoli del suo potenziale pandemico e fatale.

Un rapporto dei servizi di intelligence statunitensi pubblicato ad aprile ha rilevato che la Cina aveva travisato i dati sulla gravità del Covid-19. Gli Stati Uniti stimano che il numero di morti e contagi denunciati da Pechino sia falso, intenzionalmente inferiore alla realtà della pandemia nel Paese.

I documenti consultati includono più di 3.200 direttive e 1.800 promemoria e altri file dagli uffici del regolatore Internet del paese. Includono anche file interni e codici informatici di una società cinese, Urun Big Data Services, che crea software utilizzato dai governi locali per monitorare le discussioni su Internet e gestire “eserciti” di commentatori online.

