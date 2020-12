Questo 2020 nonostante sia stato un pessimo anno ha dato vita a grandi scoperte in fatto di armi antiche. Gli archeologi hanno infatti rinvenuto quest’anno armi davvero incredibili, dei veri pezzi di storia che ci raccontano scorci di guerre e battaglie del passato. Tra queste armi troviamo spade antiche, pugnali elaborati e persino la prima artiglieria. Per questo abbiamo deciso di proporvi le armi più belle e sorprendenti scoperte durante questo 2020, un percorso storico che ricopre centinaia di migliaia di anni di storia umana, dall’era glaciale sino al medioevo.

Un bastone da lancio dell’era glaciale

La prima tappa del nostro tour con le armi ci porta all’era glaciale, dove la specie umana ormai estinta Homo heidelbergensis usava strumenti per cacciare. Con una lunghezza di circa 64,5 centimetri, un bastone da lancio trovato in Germania è stato segnalato per la prima volta ad aprile sulla rivista Nature Ecology & Evolution.

Risale a ben 300.000 anni fa e sarebbe stato usato per ferire o uccidere piccole prede, come conigli, cigni e anatre, secondo l’Università di Tubinga. L’Homo heidelbergensis usava anche lance e lunghe lance per cacciare. La maggior parte di queste armi in legno sono scomparse da tempo, ma il sito tedesco di Schöningen conserva esempi eccezionali di questa antica tradizione di caccia.

Una spada molto antica

Quella che si pensava fosse una spada medievale collocata in un oscuro museo è in realtà una delle spade più antiche mai scoperte. La semplice arma fu avvistata nel monastero di San Lazzaro degli Armeni dall’allora studentessa archeologa Vittoria Dall’Armellina. Sebbene la spada fosse etichettata come vecchia di poche centinaia di anni, Dall’Armellina ha riconosciuto che sembrava molto più un’arma dell’età del bronzo che un manufatto medievale.

Lei e i suoi colleghi hanno analizzato la spada e hanno scoperto che si tratta davvero di una lega di rame-arsenico della prima età del bronzo, circa 5.000 anni fa. La spada proviene dall’Anatolia, o dall’attuale Turchia orientale, dove furono inventate per la prima volta.

Armi d’osso

Il manico di un coltello in osso scoperto sull’isola di Man, vicino all’Inghilterra, rivela la creatività dei popoli antichi quando si tratta di armi. Scoperto per la prima volta negli anni ’70, il pomo d’osso è stato finalmente analizzato quest’anno, con un rapporto sulla rivista Antiquity in ottobre. Il manufatto è stato trovato in una tomba contenente le ossa cremate di quattro individui, tra cui almeno un adolescente e un bambino.

Insieme alle ossa parzialmente bruciate, che erano state raccolte in due urne, gli archeologi hanno trovato perline d’osso e un pomo di coltello d’osso, probabilmente ricavato dall’osso di una mucca o di un cavallo. La lama era sparita, ma il pomo avrebbe tenuto un coltello delle dimensioni di un moderno coltello da tavola, hanno riferito i ricercatori.

Un pugnale romano riccamente decorato

Ci sono voluti nove mesi di pulizia e restauro per trasformare quello che sembrava un insignificante pezzo di metallo in un pugnale romano riccamente decorato. Il pugnale, che misura circa 35 cm di lunghezza, è stato trovato nella tomba di un soldato romano ad Haltern, il sito di una base militare romana tra il 27 a.C. e il 14 d.C. Il pugnale è stato trovato nel cimitero della base ed è una delle poche armi scoperte nel sito.

La lama del pugnale è di ferro e il suo manico è intarsiato d’argento. La sua guaina era sontuosa, rivestita di legno di tiglio e decorata con vetro rosso e smalto, argento e niello (una miscela nera, spesso di zolfo, rame, argento e piombo). I romani di solito non venivano sepolti con le loro armi, quindi la presenza del pugnale nella tomba rimane un mistero.

Una spada nel lago

A un certo punto nel XVI secolo, il corpo di un guerriero medievale si stabilì sul fondo di un lago lituano. È stato trovato, insieme alle armi del soldato, alla fine di quest’anno durante un’ispezione del ponte. Non è chiaro perché l’uomo sia finito sul fondo del lago; i sedimenti si erano depositati naturalmente sul corpo, seppellendolo nel limo a 9 metri sotto la superficie dell’acqua. Vicino al corpo c’erano due coltelli con manici di legno e una spada di ferro, tutti in uno stato di conservazione sorprendentemente buono.

Prima artiglieria

Un manufatto scoperto nel Parco nazionale di Krka in Croazia sembra, a prima vista, un thermos particolarmente resistente, ma in realtà è un’arma da assedio risalente al XVII o XVIII secolo. Il dispositivo è una mačkula, una sorta di mortaio usato per assediare una fortezza o un castello. Secondo la Croatia Week, il manufatto in bronzo è stato trovato vicino alla fortezza di Nečven, una rovina archeologica risalente all’inizio del XIV secolo. La mačkula è stata trovata all’interno di una delle mura della fortezza.

Secondo i funzionari del parco, potrebbe aver avuto un valore sia cerimoniale che difensivo; gli scoppi di una mačkula sono tradizionalmente usati per celebrare le feste invernali e la vittoria in una tradizionale competizione equestre, la Sinjska alka, che si tiene ogni anno a Sinj, in Croazia.

Ph. Credit: Università Ca’ Foscari Venezia