Psychic Nikki ci riprova, la chiaroveggente delle star di Hollywood ripete le sue previsioni. Tutto quello che aveva predetto per il 2020 e non si è avverato, lo ha traslato nel 2021 e, nel caso anche il prossimo anno non accada nulla, mette già le mani avanti, affermando che le previsioni sono per il 2021 o per gli anni successivi. Non si sa mai, qualcosa accadrà prima o poi!

La sensitiva Nikki, più avvezza agli spettacoli di cabaret e alle trasmissioni televisive che alla stanza fumosa di una medium, ha anche annunciato di aver previsto tutto quello che è accaduto recentemente, compreso il coronavirus.

Le previsioni di Nikki per il passato arrivano al futuro

In realtà la pandemia da lei prevista doveva verificarsi nel 2012, ma fa lo stesso. Così come fa lo stesso che le previsioni per il 2020 siano ora per il 2021. Comunque secondo la donna che aveva previsto il commiato di Trump alla Casa Bianca, per l’anno che sta per arrivare c’è poco da stare sereni.

Tanto per iniziare, le morti celebri che ci sono state nel 2020 non saranno le ultime. Secondo Nikki “ce ne saranno altre nel 2021”. E anche per il nostro paese, con cui sembra essere accanita da anni, non c’è nulla di buono in vista.

Gli sconvolgimenti previsti per il 2020, sono traslati anche in questo caso al 2021. Quindi i terremoti e le eruzioni vulcaniche che non sono avvenute lo scorso anno (come se non avessimo già abbastanza problemi), sono al caldo per il 2021.

Il nostro paese corre gravi pericoli

Ci saranno dunque grandi terremoti a Roma e a Napoli, fino ad arrivare al crollo della Torre di Pisa. Psychic Nikki, prevede anche una devastante eruzione, il catastrofico crollo di una chiesa a Milano e a un’alluvione nella zona del lago di Como.

Ma nel 2021 non tutto sarà così drammatico, ci sono anche buone notizie in vista, ma non per noi! Le previsioni di Nikki infatti riguardano maggiormente le star e i grandi vip. Nel 2021 ci sarà dunque il matrimonio di Sandra Bullock, l’Oscar di Viola Davis, il Golden Globe per Sophia Loren. Per quanto riguarda invece la musica, Justin Biber diventerà papà nel 2021 e Ariana Grande convolerà a nozze.

Nel mondo dello spettacolo, morti a parte, filerà tutto liscio, ma per noi niente di buono all’orizzonte, visto che secondo Nikki, l’Italia uscirà devastata da questo 2021. Speriamo che anche quest’anno si sia sbagliata e che rimanderemo tutto a…poi!

Ph. Credit: Biccy.it