Il noto operatore virtuale di WINDTRE, Very Mobile, continua ad accaparrarsi clienti grazie alle sue offerte super vantaggiose. Quella di cui vogliamo parlarvi oggi, interessa tutti coloro che vogliono attivare una nuova numerazione o che vogliono mantenere il proprio numero passando da Iliad e co. Ecco tutti i dettagli.

Non siete soddisfatti del servizio che vi offre il vostro operatore? Forse è giunto il momento di passare ad altro. Very Mobile risulta essere uno degli operatori virtuali nati da poco sul territorio italiano. Forte della copertura WINDTRE, è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo. Scopriamo la tariffa di punta.

Very Mobile: mai visti 100 GB a così poco

La tariffa che stiamo per elencarvi è valida sia per nuove numerazioni che per chi intende mantenere il proprio numero portandolo da alcuni operatori virtuali e Iliad. Il prezzo, però, cambia. La tariffa si chiama Very 100 GB e offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di 6,99 euro se si effettua portabilità da Iliad e altri MVNO e di 7,99 euro se si attiva una nuova numerazione. Sono compresi nel costo mensile, tutti i servizi essenziali come hotspot personale, ecc.

La promo può essere attivata sia online che presso i centri autorizzati. É prevista per entrambe un costo di attivazione promozionale di 5,00 euro. Nel caso di acquisto online, la spedizione della SIM è gratuita. Per tutti i dettagli, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’azienda. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: verymobile.it