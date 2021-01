Siamo tutti cresciuti sentendo “una mela al giorno allontana il medico” , ma si scopre che i benefici di una banana al giorno potrebbero essere altrettanto buoni. Secondo la Mayo Clinic, un’ampia varietà di frutta contiene una tonnellata di fibre, mantenendoci pieno per tutto il giorno e allontanando le voglie. Mentre la frutta con moderazione può fare cose meravigliose per la salute generale di chiunque, il consumo eccessivo può portare a un mondo di problemi.

Come consumare troppe banane è considerato molto pericoloso. Bisogna fare molta attenzione al livello di maturazione del frutto e alla varietà. Mentre le banane con moderazione possono aiutare a fornire vitamine e minerali chiave, l’eccesso può portare effetti collaterali gravi. Scopriamo quali pericolosi effetti collaterali si nascondono sotto la superficie della sana immagine pubblica di una banana e per consigli più salutari.

Aumento di peso

Secondo Penn Medicine, le banane sono ricche di quantità considerevoli di carboidrati e calorie e, se consumate con moderazione, possono potenzialmente aiutarci a perdere peso. Se mangiate in eccesso, il contrario non potrebbe essere più vero. Secondo Cleveland Clinic, la maggiore quantità di zucchero presente nelle banane incoraggia l’aumento di peso se ne si abusa.

Se vogliamo continuare a perseguire il nostro obbiettivo di perdere peso e seguire una dieta dobbiamo evitare di mangiare eccessivamente le banane anche se ritenute ricche di fibre.

Aumento dei livelli di zucchero nel sangue

Secondo l’Università di Sydney, l’indice glicemico di una banana troppo matura arriva a 62, spingendolo in una posizione GI moderata. Secondo uno studio chiunque voglia controllare il proprio livello di zucchero nel sangue deve stare lontano da grandi quantità di cibo e bevande che rientrano in livelli GI moderati o alti.

L’alto livello di zucchero nel sangue in quelli di noi che non sono in grado di regolare adeguatamente i livelli di insulina può provocare coma diabetici e persino la morte, rendendo questo frutto un’opzione particolarmente mortale per mangiare troppo. Se amiamo mangiare le banane ma vogliamo mantenere i livelli di zucchero dobbiamo stare attenti nel consumare banane ogni giorno o mantenere un livello GI basso.

Sviluppare iperkaliemia

Le banane forniscono una grande fonte di potassio, ma anche un ottimo nutriente nelle quantità sbagliate può causare danni reali. Se amiamo davvero mangiare banane, possiamo sviluppare iperkaliemia, una condizione che altera la funzione delle cellule nervose e muscolari. Secondo l’ USDA, le banane contengono 358 milligrammi di potassio e chiunque persegua una dieta ricca di potassio può cadere vittima di questo effetto collaterale.

Potrebbero verificarsi carie

Quando ci concediamo frutti zuccherini, possiamo facilmente rischiare la salute dentale. Secondo l’Orlando Sentinel, gli studi hanno dimostrato che le banane possono fare più danni ai denti rispetto al cioccolato e alle gomme zuccherate. Queste cifre rappresentano solo un consumo moderato di banane, immaginiamo il danno che le banane in eccesso possono arrecarci alla bocca. Evitiamo di indulgere in troppi di questi frutti zuccherini la prossima volta che la voglia colpisce.

Provare stitichezza

Le banane hanno una notevole quantità di acido tannico immagazzinato all’interno di ogni porzione. Anche se questa sostanza chimica non farà molto a piccole dosi, chiunque ami mangiare diverse banane in una sola volta potrebbe trovare un pericoloso effetto collaterale ad aspettarle. Secondo uno studio pubblicato alti livelli di acido tannico ingerito possono causare stitichezza.

Mentre tutti potrebbero aver sperimentato la stitichezza in qualche forma, la stitichezza cronica può causare danni terribili al nostro tratto gastrointestinale e può giustificare un viaggio dal medico. Evita questo effetto apparentemente benigno.

Soffrire di emicrania

La scienza ha dimostrato che alcune sostanze chimiche e nutrienti possono scatenare questa condizione medica e, sfortunatamente, le banane contengono uno di questi composti nocivi. Secondo uno studio è stato dimostrato che la tiramina chimica influisce sui modi in cui si sviluppa l’emicrania e, sfortunatamente, le banane contengono una tonnellata di questa sostanza chimica.

Foto di StockSnap da Pixabay