Le promo di Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, non sono ancora finite. C’è ancora qualche giorno per approfittare della promo natalizia cashback. Chiunque sottoscriva una nuova tariffa con l’operatore, infatti, ha diritto ad un rimborso del primo mese! Ecco come funziona.

Nell’attesa di una risposta di ho. Mobile sulla questione data breach, Kena Mobile continua a promuovere le sue tariffe super vantaggiose. In questi giorni, la convenienza aumenta grazie alla promo cashback. Scopriamo tutti i dettagli e come fare per sfruttarla.

Kena Mobile: promo cashback attiva su tutte le promo fino all’8 gennaio!

Gli utenti hanno ancora qualche giorno per approfittare della magnifica promo cashback di Kena Mobile. Chiunque decida di attivare una nuova tariffa dell’operatore ha diritto ad ottenere un rimborso del primo mese dopo il primo rinnovo. Le tariffe comprese, nel dettaglio, sono Kena 5,99, Kena 7,99, Kena 13,99 e Kena 100 Giga. Il rimborso del primo mese avviene direttamente sul credito residuo dopo aver effettuato il primo rinnovo mensile. Ricordiamo che le tariffe Kena Mobile sono tutte senza vincoli e che, nel costo mensile, comprendono tutti i servizi essenziali.

La promozione cashback risulta essere a tempo limitato. Il termine ultimo per attivarla il prossimo 8 gennaio, entro le ore 10:00. Tutte le tariffe complete richiedono un costo di attivazione di 3,99 euro. Kena 100 Giga, invece ne richiede 9,99 euro. L’attivazione può essere effettuata sia online che presso un qualsiasi centro autorizzato. Per tutti i dettagli, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’azienda. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: kenamobile.it