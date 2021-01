I ricercatori della Scripps Institution of Oceanography della University of California San Diego hanno scoperto il modo in cui la pioggia e le onde contribuiscono all’erosione della scogliera costiera. In particolare, dopo tre anni di indagini sulle scogliere nella città costiera di Del Mar, California e nelle sue vicinanze, gli scienziati hanno determinato che l’impatto delle onde influisce direttamente sulla base, mentre la pioggia colpisce soprattutto la parte superiore delle scogliere.

Il rapporto fra le onde e l’erosione della scogliera costiera

Lo studio appare sulla rivista Geomorphology ed è stato finanziato dal California State Parks. Il programma di oceanografia che quest’ultimo ha sviluppato sostiene gli sforzi di adattamento climatico e di resilienza attraverso l’osservazione e la realizzazione di modelli dell’erosione delle coste e delle scogliere, la misurazione e la previsione dell’aumento delle tempeste e della variabilità delle onde e la definizione delle condizioni di base delle onde per l’uso nella pianificazione e nella messa in opera di progetti riguardanti la costa.

Adam Young, geomorfologo costiero e autore principale dello studio, sostiene che si tratta di un fenomeno che ha cercato di quantificare per molto tempo, il che è entusiasmante, precisando che lui e il suo team hanno sempre saputo che le onde erano una parte importante del processo di erosione della scogliera, ma non erano mai riusciti a separare l’influenza delle onde da quella della pioggia.

L’importanza della nuova ricerca per il futuro

Dopo decenni di dibattiti sui diversi ruoli che le onde e la pioggia giocano nell’erosione delle scogliere, i risultati di questa ricerca forniscono ora una nuova opportunità per migliorare le previsioni, questione urgente sia nel caso di Del Mar che in tutta la costa californiana: in alcune zone, ad esempio la linea ferroviaria sul bordo della scogliera a Del Mar, i cedimenti della scogliera hanno provocato diversi deragliamenti dei treni e frane, che hanno innescato chiusure ferroviarie temporanee e riparazioni d’emergenza.

Il team di Young ha combinato le misurazioni dei sensori sepolti nella sabbia con modelli computerizzati di energia delle onde e con mappe tridimensionali della spiaggia e delle scogliere raccolte con un dispositivo LiDAR, uno strumento di mappatura laser montato su autocarri guidati lungo la spiaggia. Il team ha inoltre analizzato i dati sulle precipitazioni provenienti da una stazione meteorologica locale di Del Mar.

Comprendere il modo in cui scogliere e onde si comportano insieme contribuirà a migliorare i modelli a breve termine che prevedono il ritiro della scogliera, ma i ricercatori avranno bisogno di maggiori informazioni per prevedere il modo in cui le piogge e le onde guideranno in futuro l’erosione della scogliera a lungo termine.

Ph. credits: Foto di Roman Grac da Pixabay