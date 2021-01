Teletrasporto quantistico, per la prima volta raggiunta efficacia al 90%

Gli scienziati si stanno avvicinando a rendere possibile un Internet quantistico super sicuro e super veloce. Un nuovo test ha permesso di raggiungere un valore ottimale di efficacia del 90% su un teletrasporto quantistico, su una distanza totale di 44 chilometri. Sia la fedeltà dei dati che la distanza di trasferimento sono fondamentali quando si tratta di costruire un Internet quantistico reale e funzionante, e fare progressi in una di queste aree è motivo di celebrazione per coloro che costruiscono la nostra rete di comunicazione di prossima generazione.

“Siamo entusiasti di questi risultati”, afferma il fisico Panagiotis Spentzouris, autore principale dello studio. “Questo è un risultato fondamentale sulla strada per la creazione di una tecnologia che ridefinirà il modo in cui conduciamo la comunicazione globale”.

Il nuovo test efficace sul teletrasporto quantistico

La tecnologia Internet quantistica utilizza i qubit, ovvero particelle non misurate che rimangono sospese in un mix di stati possibili, come dadi rotanti, che devono ancora stabilirsi. I Qubit che vengono presentati l’uno all’altro hanno le loro identità “intrecciate” in modi che diventano evidenti una volta misurati. I dati in una posizione riflettono istantaneamente i dati in un’altra.

Con la disposizione intelligente di tre qubit intrecciati, è possibile forzare lo stato di una particella ad adottare il “lancio di dadi” di un’altra tramite il loro partner reciprocamente intrecciato. Nella terra quantistica, questo è buono come trasformare una particella in un’altra, teletrasportandone l’identità attraverso una distanza in un batter d’occhio.

L’entanglement deve ancora essere stabilito all’inizio, e poi mantenuto mentre i qubit vengono inviati alla loro destinazione finale attraverso fibre ottiche. La natura instabile e delicata delle informazioni quantistiche, tuttavia, rende difficile trasmettere fotoni su lunghe distanze senza interferenze. In totale, le lunghezze di fibra utilizzate per incanalare ogni cubito sono state aggiunte a 44 chilometri, stabilendo un nuovo limite alla distanza che possiamo inviare qubit entangled e ancora utilizzarli con successo per teletrasportare informazioni quantistiche.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay