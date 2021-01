TIM ha deciso di lanciare una serie di promozioni speciali per coloro che decidono di passare all’operatore da alcuni MVNO e non solo. La tariffa di cui vi parliamo oggi si chiama TIM Wonder ed è rivolta a tutti i clienti ho. Mobile. Andiamo a scoprire insieme in che cosa consiste.

Siete clienti ho. Mobile, ma non siete soddisfatti del servizio offerto dall’azienda? TIM ha quello che fa per voi. Uno degli operatori telefonici con maggiore copertura sul territorio italiano ha deciso di lanciare una promozione ad hoc per tutti coloro che vogliono lasciare l’operatore virtuale di Vodafone. Ecco tutti i dettagli.

TIM Wonder: pacchetto Premium a soli 9,99 euro al mese!

TIM Wonder è un pacchetto completo che, ad un costo contenuto, da tutto il necessario per un utente medio. La tariffa, infatti, comprende minuti illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il costo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro! Ricordiamo che le chat su app di messaggistica come WhatsApp ecc. non consumano giga. La promo, inoltre, è compatibile con TIM UNICA, l’opzione che rende i GB illimitati se si ha la linea fissa dell’operatore a casa.

Come già detto, la tariffa risulta essere un’esclusiva solo dei clienti ho. Mobile. L’attivazione può essere effettuata solo online. É previsto un costo di attivazione di 5 euro e un costo della SIM di 20 euro con 20 euro di traffico incluso. La richiesta di portabilità può essere effettuata tramite la pagina dedicata (LINK DIRETTO). Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: tim.it