Come tutto il 2020, il capodanno è stato diverso. C’erano meno folle che celebravano nelle strade di tutto il mondo. Invece, più persone trascorrevano una notte accogliente a casa ripensando a un anno difficile e sperando in giorni più luminosi a venire. Nonostante così tanti fossero separati da amici e familiari a causa della pandemia Covid-19, le persone erano ancora in grado di connettersi tra loro nello stesso modo in cui si sono collegate tutto l’anno: attraverso chiamate video e audio online e in numeri record.

Le persone si sono rivolte alla tecnologia per rimanere in contatto e rispettare il distacco sociale e i mandati di stare a casa, e le videochiamate sono diventate probabilmente la caratteristica più richiesta. Sulle maggiori app di messaggistica e social di proprietà di Facebook, tra cui WhatsApp, hanno raggiunto un record assoluto per salutare questo anno difficile.

WhatsApp, record di utenze per salutare il 2020

Più di 1,4 miliardi di chiamate vocali e video sono state effettuate a Capodanno 2020 a livello globale, il maggior numero di chiamate in un solo giorno su WhatsApp. Le chiamate WhatsApp sono aumentate di oltre il 50% rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente. È stato un grande giorno anche per l’altra app di chat dell’azienda, Facebook Messenger, che ha visto quasi il doppio delle videochiamate di gruppo rispetto alla sua media giornaliera. C’erano anche 55 milioni di trasmissioni in diretta su Facebook e Instagram in tutto il mondo.

I primi giorni della pandemia hanno prodotto picchi di traffico che avrebbero fatto impallidire il capodanno diverse volte, ed è durato per mesi, tanto che l’equipe di Facebook si è riunita per promuovere miglioramenti dell’efficienza senza precedenti e rendere l’infrastruttura più resiliente.

Speriamo che questo 2021 appena iniziato ci riporti a una vita normale e ci riporti a festeggiare i futuri anni tutti insieme invece di vivere in na prigione lontano da chi amiamo.

Foto di Alok Sharma da Pexels