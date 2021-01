L’origine di questo coronavirus non è esattamente certa, ma si hanno a disposizione diverse informazioni in merito. Visto che l’epicentro della pandemia sembra essere stata la Cina, un team di esperti dell‘Organizzazione Mondiale della Sanità era diretto nel paese per approfondire. Una volta che alcuni dei membri erano già in viaggio però, le autorità locali ne hanno impedito l’arrivo.

Le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus, l’attuale direttore dell’OMS: “Sono molto deluso da questa notizia, dato che due membri hanno già iniziato i loro viaggi, e altri non hanno potuto viaggiare all’ultimo minuto. Ma sono stato in contatto con alti funzionari cinesi. E ho chiarito ancora una volta che la missione è una priorità per l’OMS e il team internazionale.”

Alla ricerca dell’origine del coronavirus

Nonostante i colloqui tra le parti erano iniziate mesi fa, apparentemente la Cina ne ha bloccato l’ingresso per una mera questione di visti non validi. I membri del tema di ricerca erano diretti a Wuhan con il preciso intento di cercare di scoprire il più possibile sul passaggio del virus dagli animali all’uomo e non per altro.

Per mesi ci sono state accuse per quanto riguarda la possibile creazione del virus in un laboratorio biochimico di Wuhan, la città in cui si pensa si sia originata l’emergenza. In aggiunta la Cina ha cercato più volte di scaricare la colpa su altri paesi, compresa l’Italia. In sostanza, il blocco di questi scienziati non fa altro che gettare altri dubbi su questa situazione. Più il tempo passa, più sarà difficile ricostruire il percorso del virus.