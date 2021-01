Molte persone hanno aspettato con trepidazione che la fine del 2020 finisse. Uno degli anni peggiori che le generazioni ricordano. Tuttavia, le profezie di Nostradamus per il 2021 non sono incoraggianti. Il famoso filosofo del XVI secolo, infatti, pare avesse inondato i suoi testi di un pessimismo latente certamente influenzato dalle disastrose circostanze personali in cui ha vissuto: sua moglie e i suoi figli sono morti di peste.

Diversi studiosi delle profezie di Nostradamus hanno attribuito ad alcuni dei versi del suo famoso libro “Les Propheties” un possibile riferimento al 2021. Che sembra possa perfino rivelarsi peggiore del 2020.

“Pochi giovani: per iniziare mezzo morti/Padri e madri morti di un dolore infinito/Donne in lutto, i mostruosi pestilenti:/Il Grande non esisterà più, il mondo intero finirà“

Queste sono alcune delle frasi che Nostradamus avrebbe dedicato all’anno di 2021.

Le persone più creative hanno visto in queste parole il presagio di un’apocalisse di zombie, mentre altri l’hanno interpretata come la pandemia di Covid-19 che stiamo attualmente fronteggiando.

Non proprio rassicurante

Se una cosa ha caratterizzato Nostradamus, questa era il suo linguaggio enigmatico, che può essere interpretato in mille modi. Tuttavia, nei testi seguenti, ci sono profezie più espliciti come l’allerta fame e l arrivo di un meteorite dall’aspetto non troppo confortante.

“Dopo un grosso problema per l’umanità, se ne prepara uno più grande/La Grande Macchina rinnova i tempi: Pioggia, sangue, latte, fame, acciaio e peste/Riuscite a vedere il fuoco nel cielo, una lunga scintilla luminosa?/Nel cielo puoi vedere il fuoco e una lunga scia di scintille”.

Sebbene attualmente interpretiamo le sue parole dal punto di vista della frivolezza, molti ritengono che Nostradamus abbia predetto eventi come la morte di Enrico II, la Rivoluzione francese, l’arrivo di Napoleone Bonaparte, l’apparizione di Hitler e del nazismo e persino l’anno della propria morte.

Tra le sue parole oscure e confuse possiamo trovare anche la profezia di una terza guerra mondiale o l’arrivo dell’Anticristo.

Nostradamus, nato nel 1503 in Francia, era un farmacista e medico rinascimentale che praticava l’alchimia. Divenne famoso per la sua presunta capacità di chiaroveggente – una fama che lo segue anche dopo la sua morte nel 1566. D’altra parte, gli storici spesso sottolineano che gli scritti di Nostradamus sono incredibilmente vaghi – o addirittura inesistenti.