Scienziati scoprono come la madreperla si assembla autonomamente

Un gruppo di scienziati del B CUBE hanno descritto per la prima volta che i difetti strutturali nella madreperla autoassemblante si attraggono e annullano l’un l’altro, portando infine a una perfetta struttura periodica. I molluschi costruiscono conchiglie per proteggere i loro tessuti molli dai predatori. La madreperla ha una struttura intricata e molto regolare che la rende un materiale incredibilmente resistente. A seconda della specie, le madreperle possono raggiungere le decine di centimetri di lunghezza. Indipendentemente dalle dimensioni, ogni madreperla è costruita con materiali depositati da una moltitudine di singole celle in più posizioni diverse allo stesso tempo. Come esattamente questa struttura altamente periodica e uniforme emerga dal disturbo iniziale era sconosciuta fino ad ora.

La scoperta degli scienziati sulla madreperla

I ricercatori hanno collaborato con l’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) di Grenoble per dare uno sguardo molto dettagliato alla struttura interna della madreperla precoce e matura. Utilizzando la nanotomografia a raggi X olografica, gli scienziati potrebbero catturare la crescita della madreperla nel tempo, scoprendo così tutto ciò che riguarda il suo assemblaggio automatico.

“La madreperla è una struttura estremamente sottile, con caratteristiche organiche di dimensioni inferiori a 50 nm. La linea di fascio ID16A dell’ESRF ci ha fornito una capacità senza precedenti di visualizzare la madreperla in tre dimensioni”, spiega il dott. Zlotnikov. “La combinazione di piastrine inorganiche dense di elettroni e altamente periodiche con interfacce organiche delicate e sottili rende la madreperla una struttura impegnativa per l’immagine. L’imaging criogenico ci ha aiutato a ottenere il potere risolutivo di cui avevamo bisogno.”

