Il teletrasporto può sembrare fantascienza, ma gli scienziati stanno lavorando per renderlo reale. Al momento non si tratta di teletrasportare persone o prodotti, piuttosto stanno lavorando al teletrasporto quantistico che potrebbe portare alla creazione di un Internet quantistico altamente sicuro ed estremamente veloce. Come parte della ricerca, il team è stato in grado di teletrasportare informazioni quantistiche ad alta fedeltà su una distanza totale di 44 chilometri.

Quando le informazioni sono arrivate all’altra estremità del sistema, sono state ricevute con una precisione del 90%. Gli scienziati osservano che la fedeltà dei dati e la distanza di trasferimento sono fondamentali per costruire un vero Internet quantistico funzionante. Il team ha ottenuto una fedeltà superiore al 90% con le informazioni quantistiche inviate attraverso la rete inviate attraverso un’ampia rete in fibra ottica simile a quelle che costituiscono la spina dorsale di Internet esistente.

Il prossimo passo è creare una rete quantistica

I fisici del progetto sono entusiasti dei risultati, affermando che il risultato ottenuto sia la chiave per la costruzione di una tecnologia che potrebbe ridefinire la comunicazione globale. La tecnologia quantistica utilizza i qubit, che sono particelle non misurate che rimangono sospese in un mix di stati possibili. I qubit che si presentano l’un l’altro hanno le loro identità intrecciate.

La tecnologia consentirebbe essenzialmente a entrambi i dati di sommare fino a sette, indipendentemente dalla loro distanza. I dati in una posizione riflettono istantaneamente i dati in un’altra posizione. L’invio di ogni qubit attraverso 44 chilometri di fibra ha stabilito un nuovo limite su quanto lontano i ricercatori possono inviare qubit e ancora utilizzarli con successo per teletrasportare informazioni quantistiche.

I ricercatori del team affermano che mentre questa è la prima volta che sono stati in grado di trasmettere dati quantistici su una distanza così lunga con precisione, ci sono anni di lavoro avanti per rendere possibile una rete quantistica delle dimensioni di una città. La ricerca sul teletrasporto quantistico è in atto ormai da anni.

Foto di Genty da Pixabay