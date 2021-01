A quanti di voi è capitato di dimenticarsi di inviare un messaggio importante su WhatsApp? Scommettiamo a molti. Per evitare che ciò accada nuovamente, esiste una soluzione molto semplice, programmare i messaggi! Ebbene sì, pochi sono a conoscenza della presenza di questa possibilità. In questo articolo, andiamo a spiegarvi il procedimento.

Programmare l’invio di un messaggio, WhatsApp e non, può letteralmente salvare gli utenti in alcune occasioni. Niente più dimenticanze di auguri di compleanno, festività, ecc. Tutto è risolvibile con qualche tap e un’applicazione di terze parti, SKEDit. Disponibile solo per dispositivi Android, questa risulta essere semplice e intuitiva. Programmare i messaggi sarà un vero gioco da ragazzi. Ecco come fare.

WhatsApp: programmare i messaggi con SKEDit

SKEDit è un’app di terze parti disponibile sul Google Play Store. Può essere scaricata gratuitamente sui dispositivi Android compatibili. Come avete potuto immaginare, questa serve specificamente per programmare l’invio dei messaggi sui social, non solo WhatsApp. Il suo funzionamento è molto semplice:

Dopo il download, aprire l’app e cliccare sulla sezione “WhatsApp”.

Selezionare il destinatario a cui si intente inviare il messaggio.

Scriverlo all’interno dell’apposita sezione.

Scegliere data e ora dell’invio nell’apposito pannello.

Cliccare su “Programma”.

Una volta terminata la procedura, l’app permette anche di attivare le notifiche. In questo modo, sarete avvisati poco prima dell’invio del messaggio. La funzione può essere utilizzata, momentaneamente, solo tramite le di app di terze parti. In futuro, però, potrebbe essere resa disponibile come opzione all’interno di WhatsApp stessa. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: arivera via Pixabay