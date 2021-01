5G, gli smartphone potranno essere più economici grazie a questo chip

Uno dei maggiori problemi con il 5G è l’impatto che ha sui prezzi dei telefoni, spesso aumentando il costo degli attuali telefoni di circa 150 euro o più rispetto ai telefoni 4G standard. Ma con l’introduzione del suo nuovo chip Snapdragon 480, Qualcomm sta cercando di rendere i telefoni 5G molto più convenienti. Lo Snapdragon 480 supporta sia sub-6GHz che mmWave 5G, ma dispone anche di un processore a otto core composto da due core Cortex A76 ad alte prestazioni insieme a sei core Cortex A55 per una maggiore efficienza energetica. Ciò significa che il chip potrebbe offrire livelli di prestazioni simili al Snapdragon 730G. Quindi, qualità, prestazioni ed anche 5G ad un prezzo molto più ridotto.

Il nuovo chip di Qualcomm che supporta il 5G

Per quanto concerne la connettività wireless, Snapdragon 480 utilizza un modem X51 integrato che secondo Qualcomm può raggiungere velocità di download fino a 2,5 Gbps o upload fino a 660 Mbps su 5G. E, inoltre, lo Snapdragon 480 supporta anche Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6.

L’entusiasmo per i nuovi chip mobili può essere in qualche modo attenuato anche quando parliamo di SoC di punta come il prossimo Snapdragon 888, ma con Qualcomm che punta su questo chip da utilizzare in device sui 400 euro e più produttori di dispositivi tra cui Oppo, HMD e OnePlus si stanno già impegnando per realizzare nuovi dispositivi utilizzando il chip, lo Snapdragon 480 è pronto per essere un chip molto importante nel breve-medio termine.

Non resta dunque che attendere novità ufficiali da parte dell’azienda e magari i primi smartphone delle principali aziende internazionali che supportano questo nuovo interessante ed economico chipset.

Foto di Saveliy Morozov da Pixabay