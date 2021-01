Vodafone è uno degli operatori telefonici più utilizzati sul territorio italiano. Conosciuto sopratutto per la sua copertura eccellente, viene, ancora oggi, etichettato da molti come fuori mercato. In effetti, la maggioranza delle tariffe della casa ha un costo superiore alla media. Tuttavia, ci sono eccezioni interessanti. L’azienda ha deciso di riportare in campo una super promo che farà gola a molti utenti. Scopriamola insieme.

Ebbene sì, Vodafone ha deciso di tentare i clienti con una tariffa operator attack davvero interessante. Stiamo parlando della Special 100 Digital Edition. Non è la prima volta che la casa decide di proporla. Scopriamo insieme cosa comprende e chi può sfruttarla.

Vodafone Special 100 Digital Edition: ecco cosa comprende

La Special 100 Digital Edition è la tariffa operator attack di Vodafone più ricca di sempre. Questa include minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G. Il tutto, al costo mensile di soli 9,99 euro! Si tratta di un’occasione davvero unica considerando che parliamo di uno degli operatori più costosi del nostro paese. Sono compresi nel costo mensile anche i servizi essenziali come hotspot, Chiamami & Recall, ecc.

Come abbiamo già accennato, la promo non può essere attivata da tutti. Questa, infatti, è proposta dall’operatore solo per coloro che decidono di passare da uno dei seguenti operatori telefonici: Iliad Fastweb e alcuni MVNO (esclusi Kena Mobile, LycaMobile e Tiscali Mobile). Inoltre, è disponibile anche per tutti gl ex clienti Vodafone che hanno ricevuto lo specifico SMS di invito. Essendo una promo speciale, il costo di attivazione è totalmente gratuito. Vodafone garantisce il prezzo mensile bloccato per 24 mesi dopo l’attivazione. Quest’ultima, può essere effettuata sia online (LINK DIRETTO) che presso un qualsiasi centro autorizzato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: vodafone.it