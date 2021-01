Il ministero dell’agricoltura francese ha abbattuto più di 200.000 anatre in tutto il paese, molte utilizzate per il foie gras, nel tentativo di frenare l’influenza aviaria H5N8, così ha riferito il ministero. Circa 100.000 anatre erano nella zona di contaminazione, mentre altre 104.000 sono state abbattute nelle fattorie vicine nel tentativo di prevenire la diffusione. “Ce sono ancora altre 400.000 da macellare come misura preventiva”, ha detto Loic Evan, il capo del dipartimento di salute veterinaria del ministero.

Una misura preventiva per contenere il virus

Dal 1° gennaio in Francia sono stati registrati circa 61 focolai di influenza aviaria, di cui 48 nella regione sudorientale delle Landes, dove si trovano diversi allevamenti di anatre e oche che producono foie gras. I funzionari hanno lavorato per abbattere gli uccelli nel raggio di un chilometro da eventuali focolai per garantire che non si diffondessero.

“Abbiamo a che fare con un episodio eccezionale di un virus altamente contagioso che colpisce gli allevamenti all’aperto”, ha riferito Evan. “Se il virus continua a diffondersi, dovremo adottare misure più drastiche “. “È urgente che lo Stato rafforzi le proprie azioni sul campo, in collaborazione con l’industria, per agire il più strettamente e il più rapidamente possibile”, ha affermato la Confederazione Generale dell’Avicoltura (CFA), in collaborazione con la Federazione Nazionale dei Sindacati degli Agricoltori (FNSEA).

Foto di Tejas Prajapati da Pexels