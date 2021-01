PosteMobile sta facendo scintille con le sue promo telefoniche. Quella di cui parliamo oggi, risulta essere decisamente particolare. Stiamo parlando, infatti, di una tariffa dedicata a chi vuole avere internet illimitato a casa, ma non vuole sottoscrivere un contratto di linea fissa. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Si chiama PosteMobile Casa Web, la nuova innovativa promozione dell’operatore full MVNO di Poste Italiane. La tariffa è caratterizzata da semplicità e convenienza. L’azienda, infatti, propone un pacchetto completo, con modem incluso, per navigare da casa senza troppe complicazioni. Scopriamo insieme in cosa consiste.

PosteMobile Casa Web: internet a casa in maniera semplice e veloce

PosteMobile Casa Web è tutto ciò che serve per iniziare a navigare su internet, da casa, senza attendere tecnici o sottoscrivere una linea fissa. Il pacchetto, infatti, comprende traffico dati illimitato alla velocità 4G+ fino a 300 Mbps e modem trasportabile incluso. Il costo mensile della tariffa è in promo a soli 20,90 euro! Il modem viene spedito direttamente a casa (gratuitamente) ed è utilizzabile fin da subito, senza necessità di un tecnico.

L’attivazione di PosteMobile Casa Web può essere effettuata esclusivamente online o tramite call center. Il prezzo di questa corrisponde a 29,00 euro. Il costo dell’imposta di bollo da 16 euro viene rateizzata in 8 fatture (2 euro in ognuna). La fatturazione è bimestrale. La promo, salvo proroghe, è attivabile da tutti i nuovi clienti fino al prossimo 20 gennaio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: PosteMobile.it