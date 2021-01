Un vortice polare sembra essere in movimento. Questo sta accadendo perché il riscaldamento stratosferico si sta verificando ad alte quote sopra il Polo Nord, con conseguente aumento delle temperature. Ciò, a sua volta, potrebbe portare a un’aria fredda verso sud negli Stati Uniti entro un paio di settimane, anche se rimane incerto dove esattamente quell’aria artica arriverà e per quanto tempo.

Il vortice polare è semplicemente un sistema a bassa pressione che fa turbinare aria fredda intorno alle regioni polari del globo. Ma a volte il sistema può allontanarsi dal Polo Nord. In tal modo, rilascia aria fredda molto più a sud in regioni come il Nord America e l’Europa. Il vortice polare si trova nella stratosfera, a circa 18 miglia sopra la superficie terrestre, che è ben al di sopra della corrente a getto, dove volano gli aerei e dove si verifica la maggior parte del tempo.

Ma le agitazioni e le interruzioni del flusso e della posizione del vortice polare, come quello che stiamo vedendo all’inizio del 2021, possono influenzare il movimento dell’aria e del tempo al di sotto di esso. E gli scienziati stanno osservando attentamente gli eventi attuali per indizi su quando e dove si verificheranno gli impatti.

Cos’è un vortice polare?

Sebbene il termine “vortice polare” sia diventato di moda sui social media negli ultimi anni, il concetto non è nuovo. È un punto fermo per le regioni polari ogni anno. Alcuni inverni, rimane abbastanza imperturbabile. Altri inverni (come questo), può essere gravemente indebolito. Capire cosa sta succedendo con il vortice polare è una delle numerose caratteristiche del nostro clima che potrebbe aiutare i meteorologi a capire cosa aspettarsi dal clima invernale nelle prossime 2-6 settimane.

Quando il sistema polare a bassa pressione è forte, mantiene la corrente a getto che viaggia intorno alla Terra in un percorso molto circolare e mantiene l’aria artica raggruppata vicino al Polo. Ma quando quel sistema è indebolito, parti del vortice si staccano e si allungano, con conseguente spostamento dell’aria fredda verso sud. Quando il sistema a bassa pressione è più debole, anche la corrente a getto non ha abbastanza forza per mantenere il suo percorso abituale. È quell’interruzione nella corrente a getto che ha una correlazione diretta con il nostro tempo più vicino alla superficie.

Quando il vortice polare stratosferico è forte, la corrente a getto tende a spostarsi più a nord, il che mantiene l’aria fredda nell’Artico e consente condizioni relativamente più miti in gran parte degli Stati Uniti e dell’Eurasia. Un motivo comune per cui il vortice polare lascia la sua posizione abituale è dovuto a un improvviso spostamento di aria più calda, noto come riscaldamento stratosferico improvviso o SSO. Questo indebolisce il vortice polare e gli permette di muoversi. L’effetto di questi cambiamenti farà sì che l’aria più calda del normale si sposti nell’Artico, un clima più freddo subentrerà nel Nord America e in Europa e condizioni meteorologiche e tempeste più estreme si formeranno alle medie latitudini (come ad esempio le tempeste di neve).

