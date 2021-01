Covid-19, i sintomi possono durare oltre sei mesi, secondo un nuovo studio

I sintomi del Covid-19 possono persistere fino a sei mesi, secondo una ricerca che ha esaminato alcune delle prime persone ad essere ricoverate in ospedale con la malattia. Lo studio si è concentrato su 1.733 persone che sono state ricoverate in ospedale con Covid-19 a Wuhan, in Cina, dove il coronavirus è stato rilevato per la prima volta, dallo scorso gennaio a maggio. Molti furono ricoverati in ospedale prima ancora che la malattia avesse un nome.

I sintomi del Covid-19 possono durare a lungo

Circa tre quarti dei pazienti hanno riportato sintomi persistenti sei mesi dopo la diagnosi iniziale. Il 63% ha affermato di avere ancora stanchezza o debolezza muscolare, il 23% ha citato ansia o depressione e il 26% ha riferito di disturbi del sonno. “La nostra analisi indica che la maggior parte dei pazienti continua a convivere con almeno alcuni degli effetti del virus dopo aver lasciato l’ospedale e sottolinea la necessità di cure post-dimissione”, ha affermato il dottor Bin Cao, autore principale dello studio.

Questo è stato uno studio osservazionale, tuttavia, il che significa che è impossibile collegare quei sintomi direttamente al coronavirus. Per mostrare una vera connessione, gli studi dovrebbero confrontare i risultati del Covid-19 con quelli ospedalizzati con infezioni simili che potrebbero anche causare polmonite. “Mi sarebbe piaciuto vedere i dati sui pazienti ricoverati con qualcosa di diverso dal Covid-19 durante quel periodo”, ha detto la dottoressa Hana El Sahly, professoressa associata di virologia molecolare e microbiologia al Baylor College of Medicine di Houston. “Essere ricoverati per polmonite può essere un evento traumatico per chiunque”, ha detto El Sahly, aggiungendo che non è raro che quei pazienti abbiano sintomi persistenti.

Foto di Masum Ali da Pixabay