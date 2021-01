Iliad sta facendo scintille con la sua nuova tariffa Flash 70. Per chi non lo sa ancora, questa risulta essere la prima promo dell’operatore ad essere 5G ready. Come al solito, l’azienda coniuga qualità a convenienza. Da ora, e fine al termine della promo, è possibile attivare Flash 70 anche presso i punti vendita presenti su tutto il territorio italiano. Ecco tutti i dettagli.

Volete sottoscrivere la nuova tariffa Iliad che permette di navigare fino alla velocità 5G, ma non volete acquistare la SIM online? Semplice, ora l’operatore permette di sottoscrivere la promo direttamente presso i punti vendita. Ciò rende la procedura, per alcuni, decisamente più comoda. Scopriamo in cosa consiste.

Iliad Flash 70: convenienza allo stato puro

Flash 70 è la nuova tariffa promozionale di Iliad. Attivabile a tempo limitato, comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico dati fino alla velocità 5G. Il prezzo mensile da sostenere per il pacchetto è di soli 9,99 euro! Come tutte le promo dell’azienda, anche questa risulta essere senza vincoli. Inoltre, sono compresi nel prezzo mensile tutti i servizi.

L’attivazione può essere effettuata sia online che presso un qualsiasi Iliad Point presente sul territorio italiano. Il costo della SIM è di 9,99 euro. Nel caso di acquisto online, la spedizione è gratuita. Come già accennato, la promo è attivabile per un periodo di tempo limitato. Il termine ultimo, al momento, è fissato al prossimo 21 gennaio. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Ph. credit: Iliad.it