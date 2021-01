Sono passati oramai alcuni mesi dall’uscita degli iPhone 12. Nonostante abbiano riscosso un discreto successo, non hanno entusiasmato a pieno i fan. Grosse aspettative sono riposte sugli iPhone 13. Riusciranno questi a sorprendere? Nelle scorse ore, il noto sito giapponese MacOtakara ha dato interessanti dettagli in merito ai dispositivi. Scopriamo di che si tratta.

Ebbene sì, pare che i nuovi iPhone 13 introdurranno una caratteristica molto richiesta dagli utenti. Stiamo parlando, ovviamente, di un notch dalle dimensioni ridotte. Introdotta con iPhone X, la tacca nera è rimasta uguale per 4 anni. Pare proprio che il momento del cambiamento sia arrivato!

iPhone 13: notch ancora presente, ma di dimensioni ridotte

Il momento è finalmente arrivato, la tacca degli iPhone sarà presto meno ingombrante e più piacevole da guardare. Le opinioni dei fan a riguardo sono discordanti. Da una parte c’è chi è contento per la riduzione delle dimensioni. Dall’altra, invece, chi è deluso perché si aspettava una totale rimozione. MacOtakara è noto per essere una fonte affidabile riguardo le indiscrezioni sui prodotti Apple. É molto probabile, quindi, che la notizia fornita si riveli vera. Quella sul notch, però, non è l’unica caratteristica di cui si è discusso. Pare che il design dei melafonini rimarrà identico a quello degli iPhone 12. Cambierà solamente lo spessore della scocca (leggermente più spessa della generazione attuale). Nulla di eclatante.

Non sono state proferite parole in merito alle possibili caratteristiche interne del dispositivo. Sappiamo già, però, che i nuovi melafonini monteranno i chip A15 Bionic ad alte prestazioni. Ci sono pochi dubbi sul fatto che questi saranno gli smartphone più potenti del 2021. Detto questo, ricordiamo che mancano ancora diversi mesi al lancio degli iPhone 13. I progetti di Apple potrebbero variare nel frattempo. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com