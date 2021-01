Toshiba Canvio Gaming è il nuovo hard disk esterno da 2.5 pollici, pensato appositamente per i gamer, per gli utenti che al giorno d’oggi amano giocare con PlayStation, Xbox o PC, ma dispongono di poco spazio sul proprio hard disk interno, e necessitano di un ulteriore supporto esterno da collegare via cavo.

Esteticamente il prodotto non si discosta dalla versione standard, o da altri modelli dello stesso tipo, se non per la finitura nera, più elegante e bella da vedere. E’ interamente realizzato in plastica opaca, quindi non si sporcherà con ditate o con facilità. Le dimensioni sono complessivamente ridotte, noi abbiamo avuto in prova la versione da 1TB, che ha raggiunto 80 x 111 x 13,5 millimetri con un peso di 149 grammi, l’unica differente è quella da 4TB, che raggiunge 80 x 111 x 19,5 millimetri con peso di 210 grammi.

Molto bello da vedere, leggero e portabile; non sono presenti pulsanti fisici sulla superficie, solo un LED che ne certifica il funzionamento, ed il connettore posteriore (Micro-B) per il collegamento alla console/pc, ricordiamo essere autoalimentato, ovvero non sarà necessario collegarlo fisicamente ad una presa di corrente.

Hardware e prestazioni

Il Toshiba Canvio Gaming, lo dice il nome stesso, nasce per permettere al cliente di ampliare la raccolta di giochi in estrema semplicità, in modo da liberare lo spazio sulla console/PC, ed avviare i suddetti direttamente dall’HDD esterno. Con il 4TB si potranno salvare all’incirca 100 titoli, chiaramente con 1TB siamo riusciti a raggiungerne circa 25 (dipendentemente dalle dimensioni degli stessi).

La caratteristica principale è dettata dalla cosiddetta modalità sempre attiva, a differenza degli HDD tradizionali, i quali dopo un determinato periodo di inutilizzo, passano in standby, il Toshiba Canvio Gaming resterà sempre pronto ed attivo per un accesso diretto al momento del bisogno. Soluzione ideale proprio per poter accedere rapidamente al titolo, o al salvataggio, senza dover attendere tempi troppo lunghi.

Tecnicamente è un hard disk esterno da 2,5 pollici con file system exFAT, quindi compatibile con PlayStation, Xbox (controllate sul sito per maggiori informazioni), Windows 10, Windows 8.1, e macOS da 10.13 in poi. Il collegamento avviene tramite il cavo USB 3.2 di prima generazione incluso in confezione, con una porta USB di tipo A.

Per i nostri test benchmark abbiamo utilizzato la versione da 1TB collegata ad un notebook con Intel Core i7 di decima generazione, 16GB di RAM e scheda grafica Nvidia GeForce 2070 con 8GB di memoria dedicata. Il collegamento è avvenuto con il cavo in confezione, ed una USB 3.1 di tipo A.

Con CrystalDiskMark 8.0 siamo partiti con 5 file da 1GB l’uno, le velocità in lettura e scrittura sequenziali sono state più che in linea con le aspettative, raggiungendo 148,32 MB/s in lettura sequenziale, e 159,98 MB/s in scrittura sequenziale.

In secondo luogo, sempre tramite lo stesso benchmark, abbiamo ridotto la dimensione del file, quindi abbiamo inviato 5 pacchetti da 256MB l’uno. Le velocità complessive sono rimaste quasi invariate, poiché in lettura sequenziale abbiamo ottenuto 153.75 MB/s, salendo a 158,54 MB/s in scrittura sequenziale.

In ultimo, abbiamo testato il Toshiba Canvio Gaming con un altro benchmark, quale è AS SSD Benchmark 2.0, il principio è stato all’incirca lo stesso, abbiamo difatti inviato file da 1GB, ottenendo velocità di 139,59 MB/s in lettura e 136 MB/s in scrittura.

Toshiba Canvio Gaming: conclusioni

1 di 2

Indipendentemente da tecnicismi e da numeri specifici, il prodotto recensito si è rivelato un ottimo compagno per l’espansione della memoria di console e PC, con una buona reattività nel momento in cui abbiamo provato ad utilizzarlo per il suo scopo nativo. Il prezzo di vendita varia in relazione alla capacità, sono acquistabili tantissimi tagli, fino ad un massimo di 8TB; ciò che abbiamo apprezzato è sicuramente l’ottima velocità raggiunta, l’eleganza e le dimensioni veramente ridottissime, lo potrete “incastrare” dove vorrete senza troppa difficoltà, non sfigurando anche nel momento in cui resterà in vista.