Il trasporto rapido dei nanotubi di carbonio potrebbe essere di grande aiuto

I ricercatori del Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) hanno scoperto che i pori della membrana di nanotubi di carbonio potrebbero consentire processi di dialisi ultra rapidi, che ridurrebbero notevolmente i tempi di trattamento per i pazienti in emodialisi, con evidenti miglioramenti quindi per la salute dei pazienti. La capacità di separare i costituenti molecolari in soluzioni complesse è fondamentale per molti processi biologici e artificiali. Un modo per ottenere ciò è tramite l’applicazione di un gradiente di concentrazione su una membrana porosa. Questo spinge ioni o molecole piccole dei pori da un lato all’altro della membrana, mentre viene bloccato tutto ciò che è troppo grande per entrare nei pori.

Il trasporto rapido dei nanotubi di carbonio

In uno studio pubblicato sulla rivista Advanced Science, i ricercatori del LLNL hanno scoperto che i pori dei nanotubi di carbonio potrebbero fornire una soluzione al compromesso tra permeabilità e selettività. Quando si utilizza un gradiente di concentrazione come forza motrice, è stato riscontrato che piccoli ioni, come potassio, cloruro e sodio, si diffondono attraverso questi minuscoli pori più velocemente rispetto a quando si muovono in soluzione sfusa.

“Questo risultato è stato inaspettato perché il consenso generale in letteratura è che i tassi di diffusione nei pori di questo diametro dovrebbero essere uguali o inferiori a quelli che vediamo alla rinfusa”, ha detto Steven Buchsbaum, autore principale dell’articolo. “La nostra scoperta arricchisce il numero di fenomeni nanofluidici eccitanti e spesso poco conosciuti recentemente scoperti in un confino di pochi nanometri”, ha aggiunto.

