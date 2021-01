Sono sempre più gli utenti che utilizzano abitualmente WhatsApp sul proprio computer. Negli ultimi tempi, infatti, la versione web del social è diventata più ricca e funzionale. Tra le tante cose, in pochi sanno che esistono moltissime scorciatoie da tastiera che rendono l’utilizzo del servizio molto più piacevole. Scopriamo insieme quali sono.

Siete abituati ad utilizzare WhatsApp Web? Bene, siamo sicuri che non siete a conoscenza dell’intera miriade di scorciatoie da tastiera che sono disponibili. Svariate le azioni che si possono compiere con dei semplici clic. In questo articolo andiamo ad elencarvele tutte.

WhatsApp Web: tutte le scorciatoie da stasera

Le scorciatoie da tastiera velocizzano l’utilizzo del servizio di messaggistica di Facebook. Qui di seguito, riportiamo la lista completa

CTRL + ALT + N = creazione di un gruppo

= creazione di un gruppo CTRL + ALT + P = apertura del profilo

= apertura del profilo CTRL + ALT + , = apertura delle impostazioni

= apertura delle impostazioni CTRL + ALT + SHIFT + / = ricerca tra le chat

= ricerca tra le chat CTRL + ALT + F = ricerca tra i messaggi della chat corrente

= ricerca tra i messaggi della chat corrente CTRL + ALT + E = archiviare una chat

= archiviare una chat CTRL + ALT + SHIFT + M = silenziare una chat

= silenziare una chat CTRL + ALT + + SHIFT + U = chat non letta

= chat non letta CTRL + ALT + SHIFT + H = contattare il supporto

= contattare il supporto CTRL + ALT + BACKSPACE = cancellazione della chat

= cancellazione della chat CTRL + ALT + SHIFT + [ = apertura della chat precedente

= apertura della chat precedente CTRL + ALT + SHIFT + ] = apertura della chat successiva

Come potete vedere, le possibilità sono davvero una marea. Basterà solamente imparare quelle che vi interessano per rendere la vostra esperienza utente decisamente più interessante. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com