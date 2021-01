Android, alcune applicazioni famose verranno rimosse il prossimo mese

Il prossimo mese i fan di Android vedranno alcune app popolari rimosse dal Google Play Store. In totale otto applicazioni dovrebbero essere rimosse dal Play Store a febbraio, con una di queste app scaricata oltre un miliardo di volte e altre scaricate oltre 100 milioni di volte. Tra le app che verranno rimosse ci sono CamScanner, che ha una valutazione media del Play Store di 4,7 basata su oltre tre milioni di recensioni. Queste famose app Android non vengono rimosse dal Play Store per tutti gli utenti, ma sono invece impostate per essere rimosse dalla versione statunitense del marketplace di app di Google. Ma perché verranno rimosse?

Le applicazioni su Android rimosse a breve

Ciò è dovuto a un nuovo ordine esecutivo che il presidente uscente Donald Trump ha firmato durante le sue ultime settimane in carica. Come riportato da Android Policy, Trump ha vietato le “transazioni” con una serie di app di fabbricazione cinese da qualsiasi persona negli Stati Uniti. Il sito web incentrato su Android ha notato che ciò “vieterebbe efficacemente” queste app sia dal Google Play Store che dall’Apple App Store.

L’ordine esecutivo entrerà in vigore il 19 febbraio, quasi un mese dopo che Trump sarà sostituito dal presidente eletto Joe Biden. L’ordine dice: “Gli Stati Uniti hanno valutato che un certo numero di applicazioni software cinesi connesse acquisiscono automaticamente vaste quantità di informazioni da milioni di utenti negli Stati Uniti, comprese le informazioni sensibili di identificazione personale e le informazioni private, che consentirebbero l’accesso alla RPC e al PCC alle informazioni personali e proprietarie degli americani”.

Foto di Pexels da Pixabay